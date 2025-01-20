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大罷免潮洪孟楷也遭點名 洪批：綠只想仇恨動員轉移焦點

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
國民黨立委洪孟楷。本報資料照片
國民黨立委洪孟楷。本報資料照片

罷免潮四起，新北市立委第一選區洪孟楷也遇上罷免壓力。罷免洪孟楷團體今公布，第一次快閃實體連署站將在1月25日、26日分在淡水、林口與泰山設立，喊話選民出來連署。洪孟楷回應，民進黨不肯接受朝小野大的事實，只想仇恨動員，以大罷免轉移施政不利焦點。

罷免洪孟楷團體「罷洪刻不容楷」領銜人方柏翔指出，罷團有5項罷免洪孟楷的理由，包括缺乏具體政策解決方案、選前選後言行不一、親中立場恐有國安疑慮、散播未經證實恐慌性言論及要求提供敏感國安資料等，呼籲洪正面回應這些質疑，重新審視其作為立委的角色與責任。

罷團說，團體去年12月初成立，1月初開始收郵寄連署書。據法規，第一選區罷免案第一階段門檻需4000份連署，實體連署站點將在1月25日、26日，分別在林口、淡水和泰山等處開放收件。

地方人士認為，第一階段通過不難，難在第二階段，未來各地罷免烽火四起，區域立委若仇恨值不高難成案。

洪孟楷回應，民代天職是監督政府、把關浪費預算，「把錢花在刀口上」才真正對得起選民，民進黨不肯接受朝小野大的事實，只想仇恨動員，以大罷免來轉移施政不利焦點，提不出福國利民的政策，解決不了能源、通膨、民生經濟問題。

洪說，不管是罷樑、草屯鎮長輔選以及各項民調，都已經告訴執政黨人民要的是安居樂業，違背民意一定會遭到民意反撲。

洪直指，現在各地推動都是「惡罷」為罷而罷，他絕對對得起鄉親和選民，且一定會持續堅持為新北市爭取更多的建設，讓第一選區有更好的發展跟安居樂業的生活。

洪孟楷 罷免

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