快訊

日本女主播報「男星性侵新聞」昏倒原因網瘋傳 本人哽咽發聲

想換新鈔？郵局ATM驚見巨大蛇狂竄 網嚇翻：真的蛇年行大運

台股上漲118點收23,266點 台積電收平盤

聽新聞
0:00 / 0:00

民調／六成民眾反罷免 羅智強：提醒賴清德當家不鬧事

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨立委羅智強（中）上午在立法院公布新國會智庫的最新民調，對於民進黨團總召柯建銘喊出大罷免國民黨41席立委，27.7%民眾表示贊成，61.0%表示不贊成，11.3%未明確回答。記者林伯東／攝影
國民黨立委羅智強（中）上午在立法院公布新國會智庫的最新民調，對於民進黨團總召柯建銘喊出大罷免國民黨41席立委，27.7%民眾表示贊成，61.0%表示不贊成，11.3%未明確回答。記者林伯東／攝影

新國會智庫今天公布最新民調，針對民進黨立院黨團總召柯建銘倡議罷免國民黨41席立委，僅27.7%民眾表示贊成，61.0%表示不贊成。國民黨立院黨團副書記長羅智強勸告賴清德總統，當家不要鬧事，不要把國家搞得到處都是仇恨、都是對立，今天所公布的民調，是給賴清德善意的提醒。

新國會智庫、人人未來基金會、中華民國民主學校協會，委託台灣指標民調公司，針對立法院本會期提出公職人員選罷法、憲法訴訟法、財政收支劃分法等修正案，以及柯建銘號召罷免國民黨41席立委等議題進行調查報告。

民調顯示，對於柯建銘喊出大罷免，27.7%民眾表示贊成，61.0%表示不贊成。對於選罷法修正案，罷免案的提議跟連署需附上國民身分證正反面影本，46.7%表示贊成，44.8%不贊成。對憲訴法修正案，支持有50.4%，不支持僅占25.9%。對於財劃法修法，支持45.6%，不支持40.5%。

台大政治系教授左正東表示，從整體民調結果來看，多數民意支持在野黨所推動的法案，其中值得注意的是憲訴法，在修法前無論是執政黨反對修法操作，或是公民團體提出批評，但修法後的支持度，是本次民調4個題目中最高。

左正東分析，從民調數字來看，執政黨和公民團體議題操作，其實與實際的民意走向，確實有一段蠻大的落差；其中，都會區對憲訴法支持度相當的高，且不分藍綠。至於大罷免部分，左正東認為，就整體來看，社會上對於罷免是厭惡的，值得民進黨政府深思，操作朝野對抗，不單中間選民會流失，多數選民也都厭倦。

羅智強表示，針對罷免，民調總體顯示，贊成有27.7%、反對61%。從細部分析來看，在民進黨核心地區的雲嘉南和高屏，其中雲嘉南贊成有19.5%，甚至比傳統國民黨優勢選區的台北市21.1%、中彰投的28.7%、桃竹苗的20.6%都還要低。羅智強認為，民進黨大罷免的做法，即便在深綠選區也不被民眾支持，唯一支持大罷免過半的區域是高屏地區。

羅智強預言，民進黨以國家機器發動大罷免，必然會有公民團體站出，反對一黨專政、捍衛民主制衡，展開反向式罷免，最後罷免行動不會只發生有國民黨立委的。

國民黨立委吳宗憲表示，柯建銘說修法後1個月會亡國，現在1個月快到了，要亡國了嗎？民進黨要發動全國大罷免，讓台灣陷入第一年選舉、第二年罷免、第三年選舉、第四年再罷免的無限輪迴，國家起豈不大亂？如果民進黨政府真的希望將憲法五權全部收到自己的麾下，變成獨裁政府而發動大罷免，台灣將永無寧日。

本次調查時間從1月14日到16日，調查22縣市戶籍在調查地區且年滿20歲民眾，成功訪問1068人，95%信心水準下，誤差約為正負3%，民調經費來源為新國會智庫。

民調 民進黨 罷免

延伸閱讀

指部會官員造謠說謊 羅智強：下會期研議政府誠實法

找川普「10人黑名單」建台美關係？徐巧芯驚呼：賴總統還見了3位

羅智強：我敢不認同馬英九 苗博雅敢不認同賴清德？

曾轟馬英九「不該拿死囚的血暖民調」 挺廢死苗博雅沒罵賴政府

相關新聞

僑胞太熱情無法專心吃飯 韓國瑜直呼：肚子好餓

立法院長韓國瑜日前率團赴美參加準總統川普的就職典禮，昨晚抵達華府逾400名僑胞設宴歡迎，因現場僑胞太熱情，不斷上前和韓國...

民調／六成民眾反罷免 羅智強：提醒賴清德當家不鬧事

新國會智庫今天公布最新民調，針對民進黨立院黨團總召柯建銘倡議罷免國民黨41席立委，僅27.7%民眾表示贊成，61.0%表...

獨／罷免羅明才團隊籌組完畢 「拔『羅』蔔」今晚上線

各地罷免潮再掀討論，不少國民黨立委都遭點名，而其中針對新北大新店區羅明才的罷團也成立，並將取名為「拔『羅』蔔｜罷免羅明才...

在野刪預算成網軍箭靶 林思銘：側翼為保飯碗狂抹黑

立法院會今天繼續審查今年度中央政府總預算案，在野立委提案監督反遭綠營網鈞側翼圍剿。國民黨立院黨團書記長林思銘今天表示，部...

大罷免潮洪孟楷也遭點名 洪批：綠只想仇恨動員轉移焦點

罷免潮四起，新北市立委第一選區洪孟楷也遇上罷免壓力。罷免洪孟楷團體今公布，第一次快閃實體連署站將在1月25日、26日分在...

韓國瑜無法親臨川普就職 代表處火燒眉毛剩3備案

美國新任總統川普的就職典禮進入倒數計時，我駐美代表處卻陷入最大難題。立法院長韓國瑜受賴清德總統之託率團赴美慶賀川普就職，但會場臨時改為室內，受限場地代表團確定無法親臨現場，我國跨黨派立委代表團究竟該如何致意祝賀，行程安排直到最後一刻都還是未定之數，代表處既尷尬又著急，韓國瑜代表的是賴總統，如何兼顧現實與訪團尊嚴，情勢並不樂觀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。