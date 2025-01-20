民調／六成民眾反罷免 羅智強：提醒賴清德當家不鬧事

新國會智庫今天公布最新民調，針對民進黨立院黨團總召柯建銘倡議罷免國民黨41席立委，僅27.7%民眾表示贊成，61.0%表示不贊成。國民黨立院黨團副書記長羅智強勸告賴清德總統，當家不要鬧事，不要把國家搞得到處都是仇恨、都是對立，今天所公布的民調，是給賴清德善意的提醒。

新國會智庫、人人未來基金會、中華民國民主學校協會，委託台灣指標民調公司，針對立法院本會期提出公職人員選罷法、憲法訴訟法、財政收支劃分法等修正案，以及柯建銘號召罷免國民黨41席立委等議題進行調查報告。

民調顯示，對於柯建銘喊出大罷免，27.7%民眾表示贊成，61.0%表示不贊成。對於選罷法修正案，罷免案的提議跟連署需附上國民身分證正反面影本，46.7%表示贊成，44.8%不贊成。對憲訴法修正案，支持有50.4%，不支持僅占25.9%。對於財劃法修法，支持45.6%，不支持40.5%。

台大政治系教授左正東表示，從整體民調結果來看，多數民意支持在野黨所推動的法案，其中值得注意的是憲訴法，在修法前無論是執政黨反對修法操作，或是公民團體提出批評，但修法後的支持度，是本次民調4個題目中最高。

左正東分析，從民調數字來看，執政黨和公民團體議題操作，其實與實際的民意走向，確實有一段蠻大的落差；其中，都會區對憲訴法支持度相當的高，且不分藍綠。至於大罷免部分，左正東認為，就整體來看，社會上對於罷免是厭惡的，值得民進黨政府深思，操作朝野對抗，不單中間選民會流失，多數選民也都厭倦。

羅智強表示，針對罷免，民調總體顯示，贊成有27.7%、反對61%。從細部分析來看，在民進黨核心地區的雲嘉南和高屏，其中雲嘉南贊成有19.5%，甚至比傳統國民黨優勢選區的台北市21.1%、中彰投的28.7%、桃竹苗的20.6%都還要低。羅智強認為，民進黨大罷免的做法，即便在深綠選區也不被民眾支持，唯一支持大罷免過半的區域是高屏地區。

羅智強預言，民進黨以國家機器發動大罷免，必然會有公民團體站出，反對一黨專政、捍衛民主制衡，展開反向式罷免，最後罷免行動不會只發生有國民黨立委的。

國民黨立委吳宗憲表示，柯建銘說修法後1個月會亡國，現在1個月快到了，要亡國了嗎？民進黨要發動全國大罷免，讓台灣陷入第一年選舉、第二年罷免、第三年選舉、第四年再罷免的無限輪迴，國家起豈不大亂？如果民進黨政府真的希望將憲法五權全部收到自己的麾下，變成獨裁政府而發動大罷免，台灣將永無寧日。

本次調查時間從1月14日到16日，調查22縣市戶籍在調查地區且年滿20歲民眾，成功訪問1068人，95%信心水準下，誤差約為正負3%，民調經費來源為新國會智庫。