快訊

鴻海前副總裁戴正吳告郭台銘追討10億元獎金 公司回應了

肝醣歸零…4月大女嬰遭獨留8天餓死 狠母殺人罪起訴

總預算案表決 黃國昌：政院手握2.9兆預算還不會施政 請卓榮泰下台負責

喊民意沸騰藍死定了 柯建銘酸韓國瑜赴美畢旅要好好玩

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立院黨團總召柯建銘。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團總召柯建銘。圖／聯合報系資料照片

立法院會今明兩天馬拉松式處理728項預算提案，民進黨團總召柯建銘批評藍白陣營非常狠，打從心裡沒有要協商、欲直接表決，讓國家毀滅；正逢立法院長韓國瑜率隊赴美祝賀川普就職，遭僑胞舉牌抗議，柯酸，韓國瑜畢業旅行要好好玩，回來後就會發現，國會過半的不是藍白，是民進黨。

柯建銘批評，國民黨團總召傅崐萁霸道，加上民眾黨黨團總召黃國昌的騙術陰謀，完全沒有大腦地配合中國。他呼籲民眾站出來，這次罷免不用身分證，國民黨已無迴旋空間，相關行徑人民看得很清楚，「民意已經沸騰，國民黨死定了」。

中央政府今年度總預算為3兆1325億元，較去年度增加2806億元，本屆立法院朝小野大，在野表態將強力監督、刪減無用預算，立法院上周五已完成總預算通案刪除939億餘元，創下新高，其餘個別委員的百餘件提案將留待今明院會表決，諸多提案內容引發各界熱議，質疑有失公允。

國民黨 立法院 韓國瑜

延伸閱讀

跨黨派立委代表團抵華府 逾400名僑胞設宴歡迎韓國瑜

韓國瑜率團難觀禮…彭文正卻秀「川普貴賓券」 侯漢廷：問題不在外交單位

民調／柯建銘要失望了！ 七成二民眾認為沒必要罷免

韓國瑜率團抵華府 20日何處觀禮擬拍板

相關新聞

獨／罷免羅明才團隊籌組完畢 「拔『羅』蔔」今晚上線

各地罷免潮再掀討論，不少國民黨立委都遭點名，而其中針對新北大新店區羅明才的罷團也成立，並將取名為「拔『羅』蔔｜罷免羅明才...

民調／柯建銘要失望了！ 七成二民眾認為沒必要罷免

民進黨立院黨團總召柯建銘日前喊出雙罷，還要民進黨黨公職動起來。「美麗島電子報」今天公布最新民調，僅有17.8%認為有必要...

民調／賴清德不信任創新高 韓國瑜滿意度與賴相近

「美麗島電子報」今天公布最新民調，關於「總統賴清德信任度、施政滿意度」結果顯示，有53.6%民眾信任賴清德總統、40.4...

陳時中喊大罷免不中立 藍白聯手砍政院1270萬

立法院會今天上午繼續處理總預算案，其中國民黨團、民眾黨團不滿行政院政務委員陳時中在南投縣草屯鎮長補選時喊罷免藍委，因此聯...

民調／六成民眾反罷免 羅智強：提醒賴清德當家不鬧事

新國會智庫今天公布最新民調，針對民進黨立院黨團總召柯建銘倡議罷免國民黨41席立委，僅27.7%民眾表示贊成，61.0%表...

韓國瑜無法親臨川普就職 代表處火燒眉毛剩3備案

美國新任總統川普的就職典禮進入倒數計時，我駐美代表處卻陷入最大難題。立法院長韓國瑜受賴清德總統之託率團赴美慶賀川普就職，但會場臨時改為室內，受限場地代表團確定無法親臨現場，我國跨黨派立委代表團究竟該如何致意祝賀，行程安排直到最後一刻都還是未定之數，代表處既尷尬又著急，韓國瑜代表的是賴總統，如何兼顧現實與訪團尊嚴，情勢並不樂觀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。