喊民意沸騰藍死定了 柯建銘酸韓國瑜赴美畢旅要好好玩

立法院會今明兩天馬拉松式處理728項預算提案，民進黨團總召柯建銘批評藍白陣營非常狠，打從心裡沒有要協商、欲直接表決，讓國家毀滅；正逢立法院長韓國瑜率隊赴美祝賀川普就職，遭僑胞舉牌抗議，柯酸，韓國瑜畢業旅行要好好玩，回來後就會發現，國會過半的不是藍白，是民進黨。

柯建銘批評，國民黨團總召傅崐萁霸道，加上民眾黨黨團總召黃國昌的騙術陰謀，完全沒有大腦地配合中國。他呼籲民眾站出來，這次罷免不用身分證，國民黨已無迴旋空間，相關行徑人民看得很清楚，「民意已經沸騰，國民黨死定了」。

中央政府今年度總預算為3兆1325億元，較去年度增加2806億元，本屆立法院朝小野大，在野表態將強力監督、刪減無用預算，立法院上周五已完成總預算通案刪除939億餘元，創下新高，其餘個別委員的百餘件提案將留待今明院會表決，諸多提案內容引發各界熱議，質疑有失公允。