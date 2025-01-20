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總預算案表決 黃國昌：政院手握2.9兆預算還不會施政 請卓榮泰下台負責

卓榮泰：黃國昌忙選黨主席 惡意忽略政府新增建設

中央社／ 台北20日電

立法院今天繼續審查114年度中央政府總預算案，行政院長卓榮泰率部會首長召開記者會。他說，政府今年新增2806億元預算，用在公共建設、國防、健保財務等，民眾黨立委黃國昌可能是忙著選黨主席，「忘記知道政府多做、新做多少事，但我覺得這種疏忽是故意、惡意的」。

立法院會17日審查114年度中央政府總預算案，先表決通案決議提案，藍白大砍新台幣939億餘元，創下史上新高。立法院會今天繼續處理總預算案，卓榮泰上午率預算被刪「重災區」部會首長舉行記者會。

卓榮泰在記者會中表示，通案刪減不合理，包括國內外差旅費、媒體宣傳費都影響政府運作，最近他到金門遇到立委陳玉珍、在媒體上看到立委黃國昌，都有一種論調說3.1兆元總預算刪除幾千億元，只不過跟去年度一樣，怎麼會無法做事，但「這是個很嚴重的盲點」。

他進一步表示，今年政府編列3.1兆元總預算，與去年相比新增2806億元的項目與預算，其中，公共建設798億元、國防經費415億元、健保財務協助方案336億元、健康台灣深耕措施60億元、國家癌症計畫防治40億元、撥補住宅基金興辦住宅200億元、國民年金136億元、國科會科學研究計畫126億元、2到6歲幼兒照顧與服務經費49億元等等，2806億元經費都是過去比較少、今年新增的計畫，如果今年再被刪減與凍結高達4000億元，那麼比去年預算會少多少，比例算得出來。

卓榮泰說，黃國昌可能是忙著選黨主席，忘記知道政府多做、新做多少事，「但我覺得這種疏忽是故意、惡意的」。

卓榮泰指出，國家過去幾年GDP成長、稅收增加，讓政府預算投入更多公共建設，提供大眾更多公共服務，而且投資國家長遠的公共建設，也是在振興國內經濟，政府預算都是依照計畫編定執行，也都有非常嚴謹的監督，每項預算都有目標，立委縱然有不盡理解之處，對於這種顯而易見的比較，不應故意疏漏、惡意指責。

另外，卓榮泰表示，在野黨團竟提出939億元、3%必定刪減的規模，超出歷年幅度，在野黨還指出，若沒達到939億元、也要刪到939億元，「這是要湊足一個數字，表示自己的滿足」，就像提著一桶水，一定要把水桶裝滿才願意離開，這種「水桶預算」審計方式前所未見、非常惡意，讓政府窒礙難行。

卓榮泰表示，有部分立委說政府機關在造謠，但從上週到現在，所有部會針對3000多筆預算一筆一筆檢查過濾，提出裡面矛盾可笑之處，行政院沒有對任何立委惡意批評，反而是在野黨團對法院、檢察署等機關報復性、情緒性發洩。

卓榮泰說，讓政府機關寸步難行，也只有當今的國眾兩黨黨團做得到，行政院必須嚴厲要求，希望在野黨審慎面對國內民意反彈，這已經激起共憤。

卓榮泰 記者會 黃國昌

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