接見臨床心理代表 賴總統肯定實現健康台灣重要基石

總統賴清德今天表示，心理健康是實現「健康台灣」的重要基石，去年「青壯世代心理健康支持方案」適用年齡擴大到15歲到45歲，提供3次免費心理諮商，行政院也已核定「全民心理健康韌性計畫」，希望透過跨部會合作守護民眾健康。

總統賴清德上午接見「台灣臨床心理學會及臨床心理各界代表」，訪賓一行由台灣臨床心理學會理事長楊啟正率領，總統府秘書長潘孟安、衛福部次長林靜儀陪同接見。

賴總統致詞時表示，身為醫師，他從政以來一直都很重視心理健康促進議題，因此在擔任立委時推動「心理師法」立法，這是亞洲第一部心理師法；去年他上任後，在總統府成立「健康台灣推動委員會」，讓政府和民間代表一起討論政策方向，因為心理健康是實現「健康台灣」的重要基石。

賴總統說，行政院已核定為期6年的「全民心理健康韌性計畫」，結合13個部會，希望透過跨部會合作，建立更完善、普及的心理健康支持體系。

賴總統指出，去年8月政府推出「青壯世代心理健康支持方案」，將方案適用年齡從15歲到30歲擴大到15歲到45歲，提供3次免費心理諮商。方案推動至今，短短5個月，服務人數就超過3萬，轉介治療者高達9000人，這反映出政策的成效和民眾的心理健康需求。

賴總統認為，心理健康是各年齡層都要重視的議題。從上學年開始，「身心調適假」已經在大專及高中全面上路，讓學生可以透過請假，調適身心狀態，達成學習與生活的平衡。他去年也到師大附中，了解校園推動心理健康的情形以及學生的需求。

賴總統表示，未來，政府推動各項心理健康政策，都需要臨床心理師的支持和協助，一起守護民眾的健康，打造「健康台灣」。