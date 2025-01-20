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蔡壁如承諾不戀棧黨主席 黃國昌盼黨公職上下一條心

中央社／ 台北20日電

當選民眾黨中央委員、已登記黨主席補選的前立委蔡壁如今天說，她若當選黨主席，承諾會以任務型心態領導，若前主席柯文哲有機會回任，她絕不戀棧黨主席，立即讓柯文哲領導民眾黨繼續向前。

已登記黨主席補選的民眾黨立法院黨團總召黃國昌上午受訪時表示，民眾黨人才濟濟，黨員、黨公職大家都有各式各樣不同意見，目前民眾黨務在柯文哲樹立的原則與基礎下穩健推動，此時最重要的是全體黨公職上下一心，在工作崗位上把事情做好，才不會辜負支持者、黨員期待。

民眾黨昨天進行攸關黨內權力結構的中央委員選舉，蔡壁如以得票數第5名當選，重返黨中央。

蔡壁如上午在臉書發文表示，她決定參選民眾黨主席，會想盡一切辦法解決民眾黨困境，目標要整軍旗鼓，在最短時間內讓民眾黨團結一致、行動一致、信念一致，迎戰2026地方選舉。

蔡壁如說，如果有機會擔任黨主席，將實踐5項承諾，第一，以任務型心態領導，若柯文哲有機會回任，她絕不戀棧黨主席一職，立即讓柯文哲領導民眾黨繼續向前邁進。

蔡壁如表示，第二，重建社會對第三勢力的信任與期待，她會行腳台灣各個角落，與民眾溝通對話爭取信任，致力讓民眾黨支持度回升到20%以上，成為台灣人民改革的堅定選擇。

蔡壁如指出，第三，全力以赴迎戰2026年選舉，以柯文哲的核心理念為指引，讓民眾黨在2026年地方選舉的席次翻倍成長，展現第三勢力的實力。第四，深化產官學界合作，組建國政顧問團。第五，強化地方組織經營，均衡陸軍與空軍發展。

蔡壁如表示，她的參選並非為了個人，而是承繼最初成立民眾黨的初心，目標始終如一：實現柯文哲「實事求是」的政治理念，並以立法院強有力的監督，推動國家治理的全面進步。

蔡壁如說，她將全力建構「溝通型的民眾黨」，要成為理性、務實有願景的政治力量，在政壇中扮演平衡的角色。當選黨主席後將立即與國民黨及其他在野政黨展開對話，就2026年的地方選舉布局進行策略性合作。

蔡壁如指出，良性競爭能激發進步，而團結合作是最大的力量，「我與黨內夥伴之間沒有芥蒂」，無論選舉結果如何，她都將與所有同志攜手合作，為第三勢力的未來奮鬥不懈。

柯文哲 民眾黨 蔡壁如

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