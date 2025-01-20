影／網軍片面假消息帶風向 黃國昌：對卓榮泰內閣給予最嚴厲譴責
立法院會審查中央政府總預算案，17日已通案刪減939億元7500萬元，約佔年度總預算3%。民眾黨團上午在立院舉行記者會，黨團總召黃國昌表示，針對2025年中央編列以往最高總預算，接近3兆2000億元，民眾黨所有立委在這段時間，以最負責任的態度、非常務實的理性科學原則進行預算把關，在3兆2000年撥款總預算中，除我們不同意撥補1000億元給台電之外，實際削減預算額約新台幣1000億元。
黃國昌表示賴清德政府、卓榮泰內閣手上還有2兆9000億元撥款，不思解決問題、面對問題，周末鋪天蓋地透過所謂的國家級網軍、行政部門出動千篇一律說帖，想透過製造片面假消息帶風向，我們對於卓榮泰內閣如此不明智的態度，給予最嚴厲的譴責。
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