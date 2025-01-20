影／網軍片面假消息帶風向 黃國昌：對卓榮泰內閣給予最嚴厲譴責

美國新任總統川普的就職典禮進入倒數計時，我駐美代表處卻陷入最大難題。立法院長韓國瑜受賴清德總統之託率團赴美慶賀川普就職，但會場臨時改為室內，受限場地代表團確定無法親臨現場，我國跨黨派立委代表團究竟該如何致意祝賀，行程安排直到最後一刻都還是未定之數，代表處既尷尬又著急，韓國瑜代表的是賴總統，如何兼顧現實與訪團尊嚴，情勢並不樂觀...

2025-01-20 12:58