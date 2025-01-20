跨黨派立委代表團抵華府 逾400名僑胞設宴歡迎韓國瑜
立法院長韓國瑜率跨黨派代表團參加美國總統當選人川普就職典禮，19日晚間在華府參加僑宴，逾400名僑胞歡迎代表團訪問；不過，現場也有僑胞在僑宴外舉牌抗議。
韓國瑜率跨黨派立委代表團18日搭機抵達紐約，並於19日搭乘火車抵達華府；韓國瑜與國民黨立委李彥秀、葛如鈞19日晚間參加僑宴，現場席開41桌，約410名僑胞到場表示歡迎。
韓國瑜致詞時表示，他一進來就感受到僑胞濃濃的熱情和同胞愛，以及對中華民國可說是完全無私感情的投射。台灣同胞不管人在哪裡，在世界任何一個角落，就像一顆種子一樣埋在土壤裡，即使到了海外，依然會發芽、成長，結成美好的果實。
韓國瑜說，不管果實結得有多大，僑胞他們的心始終有濃濃的、看不見的一縷絲牽繫到台澎金馬、牽繫到中華民國，讓大家特別感動。
代表團中的民進黨立委皆未出席這場僑宴，韓國瑜則表示，我駐美代表處因為有不同的安排，有其他重要的拜會和見面活動，所以其他立委不克出席。
韓國瑜在僑宴當中也與僑胞一起唱歌，包括「我們都是一家人」、「梅花」、「中華民國頌」等歌曲。
僑宴外則有近40名僑胞高舉「立院亂象院長負責」等標語，抗議的僑胞認為，韓國瑜一再瀆職，讓黨團私利凌駕立院規則，讓荒謬且顛倒議事的醜劇在國會一在上演，請韓國瑜履行職責、中立主持會議，將立法院帶回正軌。
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