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鎖定吳思瑤吳沛憶 藍新生代周四設站發動罷免反制

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導

民進黨立院黨團總召柯建銘喊出雙霸，國民黨也要「以罷制罷」。藍營新生代成員今在立法院前舉行記者會，將鎖定民進黨台北市立委吳思瑤、吳沛憶聯合組成「蟾蜍剋星」團隊發動罷免反制。

「蟾蜍剋星」發起人滿志剛表示，民進黨當家作亂、當家喊罷免，既然要罷，大家就一起罷，吳思瑤、吳沛憶平日作風、問政態度皆有爭議，他們預計周四起，將在士林北投、中正萬華區開設連署意向書簽署站，力拚過年前達標第一階段，再等中選會2月1日後公布正式的連署書樣式。

「地動刪瑤」罷免吳思瑤召集人賴苡任說，如果賴總統是大腦，柯建銘是脊椎，擔任立院黨團幹事長的吳思瑤就是中樞神經。賴柯今日聯手開啟大罷免時代，吳思瑤就是開啟立法院大造謠時代，利用議事規則的資訊不對等去移花接木、掐頭去尾，拿專業欺騙選民，到底是誰在糟蹋這個國家？

賴苡任說，立院正在審查總預算，吳思瑤又說國民黨搞黑箱只表決，卻不提柯建銘冗長發言、癱瘓朝野協商，所以無法討論，這才是真相。吳思瑤的造謠只會加深他們站出來罷免的決心。

「憶事吳成」 召集人劉思吟說，吳沛憶在國會殿堂說男立委不舉、批評女立委衣著外貌，這是立委該說的話？吳沛憶說報復性罷免民眾無法接受的，但大罷免是柯建銘先喊的，請不要用雙標，難道民進黨都喊罷免了，國民黨民代支持者還要用愛與和平包容？

青年公共參與協會理事長陳冠安說，柯建銘說要把所有黨公職服務處設為罷免連署站，動用執政黨一切力量在搞惡罷，在野力量只能透過以戰止戰的方式遏止，上周草屯鎮長選舉結果已經明白告訴大家，人民對民進黨不是這麼滿意，執政黨假罷免之名行獨裁之實，希望號召所有在野力量一起對抗濫權惡罷。

吳思瑤 柯建銘 罷免

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