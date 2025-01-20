發文後上火線 羅一鈞：不要澆熄公務員想服務國家的心

因應在野黨準備砍預算，疾管署副署長羅一鈞周末以「跪求立委諸公高抬貴手放過防疫」為題發文遭藍委嗆聲，羅一鈞上午特別出席行政院記者會，他強調，我不是政治人物、也不會投入選舉，各位委員的指教都會檢討，但「不要澆熄國家公務員想要服務國家的心」。

卓榮泰上午再度主持「籲請立法院理性審查一一四年度中央政府總預算」記者會，率行政院副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、內政部長劉世芳、農業部長陳駿季、衛福部長邱泰源、文化部長李遠等部會首長，提出政院訴求。

衛福部長邱泰源致詞時表示，衛福部業務費被凍結10.2億，將導致很多業務無法進行。他細數轄下單位遭刪除、凍結預算，將衝擊相關領域，尤其現在好不容易有健康台灣，能提升平均餘命，若沒辦法做癌症篩檢、慢性病防治、預防保健，這個目標永遠打不到。

邱泰源表示，今早他先去台大看一個病人，旁邊的助理就說，「這個凍結30％、40%，薪水將無法持續，好不容易從南部來，到底要租9個月、8個月，還是1年？」他說，這如果業務費無法充分挹注，將無法留住人才，基礎研究也無法做下去，將衝擊國家醫療水準。

他也質疑，國際旅費被刪除後，是否不用再去參加WHO了？另外，包含疾管署、食藥署、健保署等預算都會受到影響，可能會因為人力不足，健保費無法按月發給，讓醫療院所難以維生。

羅一鈞接著表示，5年前的今天指揮中心成立，當時的再過3天就是武漢封城，疾管署人員在春節期間沒日沒夜加班，如果沒有防疫預算支撐，沒辦法等到兩個月後特別預算三讀通過得到更好的運用，這也是平時的應變準備與宣導。

羅一鈞表示，周五表決通過後通刪1億5000萬，今天還會繼續表決媒體宣導費，在周五已經被刪除六成，從861萬剩344萬，若再通刪全部媒體宣導費而歸零，他想問的是，防疫宣導是不是不需要做？

羅一鈞強調，「我們不會不做防疫宣導，但只能挪用其他防疫經費來宣導」，他說，他會特別在周六貼文請立委高抬貴手，是因為防疫有特殊性，平時如果沒有做好應變與宣導，會沒有辦法在疫情來臨時快速應變。

羅一鈞說，疫情後各國都在提高投資以預防下次疫情再出現，若這次刪減，不知道同仁要怎麼做好防疫工作？他再次強調，「當然會去周轉、調度」，但他心中認為，「對第一線防疫人員，這不只是肯不肯定，而是新的打擊」。

對於外界對他發文的質疑，他說，「我不是政治人物、也不會投入選舉，各位委員的指教都會檢討，若有需要檢討的地方都會檢討，不要澆熄國家公務員想要服務國家的心」。