指綠營側翼涉嫌違反個資法 林思銘：怎知道我身分證字號？

網紅四叉貓（劉宇）指控國民黨立院黨團書記長委林思銘在8個月內駕照違規12次，卻提案凍結交通部5千萬預算。林思銘今天受訪澄清，因為常常忙於選民服務，因此司機多有違規，自己會概括承受，但側翼怎麼會知道他的身分證字號，這已經違反個資法。

林思銘表示，網路側翼說自己違規紀錄，不知道是怎麼知道自己的身分證字號？這已經違反個資法，因為忙於行程奔波，要做選民服務，駕駛開車時有違規的地方，都會概括承受，會督促駕駛、助理開車要小心不要違規，有違規都會依照相關規定虛心接受處罰。如果有尚未繳納的罰鍰，會盡速繳納，這是每一個公民應該遵守法律的義務。

林思銘批評，這些網軍側翼包括四叉貓，都用惡意的心態去攻擊監督預算的在野立委，難道四叉貓從沒違規過嗎？這個和刪減預算有什麼關係？對立委監督預算的審查，請執政黨、網軍側翼這些小編別再無腦攻擊，這對有服務熱忱的公務人員都是無差別的攻擊。

林思銘說，「你跟我根本不認識，我在地方上是很樂於幫助所有的民眾，你根本不知道我服務的熱忱，就去謾罵、攻擊我，這不是社會上應該有的風氣。」