指綠營側翼涉嫌違反個資法 林思銘：怎知道我身分證字號？
網紅四叉貓（劉宇）指控國民黨立院黨團書記長委林思銘在8個月內駕照違規12次，卻提案凍結交通部5千萬預算。林思銘今天受訪澄清，因為常常忙於選民服務，因此司機多有違規，自己會概括承受，但側翼怎麼會知道他的身分證字號，這已經違反個資法。
林思銘表示，網路側翼說自己違規紀錄，不知道是怎麼知道自己的身分證字號？這已經違反個資法，因為忙於行程奔波，要做選民服務，駕駛開車時有違規的地方，都會概括承受，會督促駕駛、助理開車要小心不要違規，有違規都會依照相關規定虛心接受處罰。如果有尚未繳納的罰鍰，會盡速繳納，這是每一個公民應該遵守法律的義務。
林思銘批評，這些網軍側翼包括四叉貓，都用惡意的心態去攻擊監督預算的在野立委，難道四叉貓從沒違規過嗎？這個和刪減預算有什麼關係？對立委監督預算的審查，請執政黨、網軍側翼這些小編別再無腦攻擊，這對有服務熱忱的公務人員都是無差別的攻擊。
林思銘說，「你跟我根本不認識，我在地方上是很樂於幫助所有的民眾，你根本不知道我服務的熱忱，就去謾罵、攻擊我，這不是社會上應該有的風氣。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言