快訊

不跟科技大老站隊川普2.0…黃仁勳缺席就職大典 外媒：他沒捐錢

不只剴剴！保母姐妹再涉凌虐2嬰 跨椅蹲馬步、反綁固定餐椅

喜傑獅「1讚折1元」害自己！突稱退出消費市場 網1句話開酸公關災難

指綠營側翼涉嫌違反個資法 林思銘：怎知道我身分證字號？

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
網紅四叉貓（劉宇）指控國民黨立院黨團書記長委林思銘在8個月內駕照違規12次，卻提案凍結交通部5千萬預算。林思銘今天受訪澄清，因為常常忙於選民服務，因此司機多有違規，自己會概括承受，但側翼怎麼會知道他的身分證字號，這已經違反個資法。圖／聯合報系資料照片
網紅四叉貓（劉宇）指控國民黨立院黨團書記長委林思銘在8個月內駕照違規12次，卻提案凍結交通部5千萬預算。林思銘今天受訪澄清，因為常常忙於選民服務，因此司機多有違規，自己會概括承受，但側翼怎麼會知道他的身分證字號，這已經違反個資法。圖／聯合報系資料照片

網紅四叉貓（劉宇）指控國民黨立院黨團書記長委林思銘在8個月內駕照違規12次，卻提案凍結交通部5千萬預算。林思銘今天受訪澄清，因為常常忙於選民服務，因此司機多有違規，自己會概括承受，但側翼怎麼會知道他的身分證字號，這已經違反個資法。

林思銘表示，網路側翼說自己違規紀錄，不知道是怎麼知道自己的身分證字號？這已經違反個資法，因為忙於行程奔波，要做選民服務，駕駛開車時有違規的地方，都會概括承受，會督促駕駛、助理開車要小心不要違規，有違規都會依照相關規定虛心接受處罰。如果有尚未繳納的罰鍰，會盡速繳納，這是每一個公民應該遵守法律的義務。

林思銘批評，這些網軍側翼包括四叉貓，都用惡意的心態去攻擊監督預算的在野立委，難道四叉貓從沒違規過嗎？這個和刪減預算有什麼關係？對立委監督預算的審查，請執政黨、網軍側翼這些小編別再無腦攻擊，這對有服務熱忱的公務人員都是無差別的攻擊。

林思銘說，「你跟我根本不認識，我在地方上是很樂於幫助所有的民眾，你根本不知道我服務的熱忱，就去謾罵、攻擊我，這不是社會上應該有的風氣。」

側翼 四叉貓 林思銘

延伸閱讀

嘉義無人機園區補助沒砍 林思銘聲明：改凍結補助50%

撇刪預算刪到部會癱瘓 林思銘：民進黨在野也刪一堆

號召罷免濫權立委聯署苗栗開講 竹苗5位立委被點名

傅崐萁、王鴻薇、羅智強國民黨立院黨團新三長出爐

相關新聞

獨／罷免羅明才團隊籌組完畢 「拔『羅』蔔」今晚上線

各地罷免潮再掀討論，不少國民黨立委都遭點名，而其中針對新北大新店區羅明才的罷團也成立，並將取名為「拔『羅』蔔｜罷免羅明才...

民調／柯建銘要失望了！ 七成二民眾認為沒必要罷免

民進黨立院黨團總召柯建銘日前喊出雙罷，還要民進黨黨公職動起來。「美麗島電子報」今天公布最新民調，僅有17.8%認為有必要...

民調／賴清德不信任創新高 韓國瑜滿意度與賴相近

「美麗島電子報」今天公布最新民調，關於「總統賴清德信任度、施政滿意度」結果顯示，有53.6%民眾信任賴清德總統、40.4...

鎖定吳思瑤吳沛憶 藍新生代周四設站發動罷免反制

民進黨立院黨團總召柯建銘喊出雙霸，國民黨也要「以罷制罷」。藍營新生代成員今在立法院前舉行記者會，將鎖定民進黨台北市立委吳...

指部會官員造謠說謊 羅智強：下會期研議政府誠實法

立法院今天繼續審查今年度中央政府總預算案，近日各部會在臉書貼文、透過新聞稿稱預算凍刪將影響社會福利。國民黨立委羅智強今天...

發文後上火線 羅一鈞：不要澆熄公務員想服務國家的心

因應在野黨準備砍預算，疾管署副署長羅一鈞周末以「跪求立委諸公高抬貴手放過防疫」為題發文遭藍委嗆聲，羅一鈞上午特別出席行政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。