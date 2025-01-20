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獨／罷免羅明才團隊籌組完畢 「拔『羅』蔔」今晚上線

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
各地罷免潮再掀討論，不少國民黨立委都遭點名，而其中針對新北大新店區羅明才的罷團也成立。圖／聯合報系資料照片
各地罷免潮再掀討論，不少國民黨立委都遭點名，而其中針對新北大新店區羅明才的罷團也成立。圖／聯合報系資料照片

各地罷免潮再掀討論，不少國民黨立委都遭點名，而其中針對新北大新店區羅明才的罷團也成立，並將取名為「拔『羅』蔔｜罷免羅明才」，罷免領銜人吳柏瑋透露，團隊已於昨晚籌組完畢，多平台粉專則將於今晚上線。羅也回應，自己任內爭取各項建設有目共睹，會以多年成績單來回應大家。

立法委員新北市第十一選舉區（新店區、深坑區、石碇區、坪林區、烏來區）號稱全國最深藍，國民黨人選過往在總統或立委得票上，相比全國都是數一數二，不過如今卻有罷團悄悄成立，呼籲當地民眾罷免羅明才。

臉書社團「新店人！罷囉～明天才會好。罷免羅明才社團。」在日前成立，串聯各界有意參與人士，新店在地文史團體暗坑文化工作室也於隔日發文聲援，而該社團稍早也公布行動團隊在昨晚已經籌組完畢，由暗坑文化工作室執行長吳柏瑋擔任行動召集人及罷免領銜人。

吳柏瑋指出，國民黨立法院黨團將文化部與人權及轉型正義處的預算刪除，台灣轉型正義推動將面臨巨大的困境，而其中新店因為獨特的地理環境，自1950年代開始大量出現的人權歷史場址也將在這場浩劫中而消失，這是國民黨明目張膽湮滅證據，刻意篡改歷史。

吳柏瑋批評，羅明才身為大新店地區立委，明知選區內是台灣難得可以推動人權教育場域的歷史廊道，卻不顧地方歷史和傷痛，眼中只有黨意，配合黨團刪除這些推動文化教育與保存的經費，似乎也忘記自己父親也曾經在政治事件下被抓到安康接待室審訊。

吳柏瑋提到，羅明才的背景大家也知道，地方組織非常深厚，新店人不會一直放任有黑道背景、與中共友好的立委繼續任職，目前罷免的LINE社群已經突破1300多人，為了台灣、安坑人、新店人、重視台灣文化保存、重視不義遺址保存的人們，請大家站出來罷免羅明才。

吳柏瑋透露，除團隊籌組完畢並由他擔任領銜人外，罷免行動Facebook、IG、Threads等粉專也將以「拔『羅』蔔｜罷免羅明才」為名於今晚9時上線，宣告罷免羅明才行動正式啟動。

立委羅明才表示，罷免是公民行使的權利，是為了罷免不適任的民意代表，但大家可以細數大文山區的各項建設，尤其新店的發展是有目共睹 ，他將才拿出多年的成績單來回應大家。

臉書社團「新店人！罷囉～明天才會好。罷免羅明才社團。」在日前成立，而該社團稍早也公布行動團隊在昨晚已經籌組完畢，由暗坑文化工作室執行長吳柏瑋擔任行動召集人及罷免領銜人。圖／取自臉書
臉書社團「新店人！罷囉～明天才會好。罷免羅明才社團。」在日前成立，而該社團稍早也公布行動團隊在昨晚已經籌組完畢，由暗坑文化工作室執行長吳柏瑋擔任行動召集人及罷免領銜人。圖／取自臉書
臉書社團「新店人！罷囉～明天才會好。罷免羅明才社團。」在日前成立，而該社團稍早也公布行動團隊在昨晚已經籌組完畢，由暗坑文化工作室執行長吳柏瑋擔任行動召集人及罷免領銜人。圖／暗坑文化工作室提供
臉書社團「新店人！罷囉～明天才會好。罷免羅明才社團。」在日前成立，而該社團稍早也公布行動團隊在昨晚已經籌組完畢，由暗坑文化工作室執行長吳柏瑋擔任行動召集人及罷免領銜人。圖／暗坑文化工作室提供

國民黨 罷免 羅明才

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