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蔡壁如喊柯文哲回任絕不戀棧 黃國昌：各自把事情做好

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨昨天舉行第三屆第一次黨員代表大會，代理主席黃國昌（圖）感謝大家願意承擔黨代表。記者葉信菉／攝影
民眾黨昨天舉行第三屆第一次黨員代表大會，代理主席黃國昌（圖）感謝大家願意承擔黨代表。記者葉信菉／攝影

民眾黨主席補選2月登場，前立委蔡壁如今天表示，自己絕對不會戀棧職位，有意讓前主席柯文哲繼續領導，民眾黨代理主席黃國昌說，民眾黨人才濟濟，大家都有不同意見，此時此刻最重要的事情，還是全體黨公職上下一心，各自在工作崗位把事情做好。

民眾黨主席補選上周登記截止，黃國昌與蔡壁如兩人分頭角逐，蔡壁如上午在臉書發文表示，如果有機會擔任黨主席，未來她將實踐五項承諾，包括以任務型心態領導，絕對不會戀棧黨主席一職，「如果柯文哲醫師有機會回任，立即讓柯醫師領導民眾黨繼續向前邁進。」

黃國昌稍早在立法院受訪時說，民眾黨人才濟濟，黨員也好黨公職也好，大家都有不同意見，依照柯文哲樹立的原則跟基礎，民眾黨務目前非常穩健在推動，此時此刻最重要的事情，還是全體黨公職上下壹心，各自在工作崗位把事情做好，才不會辜負支持者跟黨員的期待。

民眾黨前主席柯文哲月初宣布請辭，黨務暫時交棒立法院黨團總召黃國昌，民眾黨上周發布黨主席補選公告，報名期間為1月14日至17日，訂於2月15日舉行網路投票，任期自2025年2月19日至2026年12月31日。

柯文哲 民眾黨 黃國昌

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