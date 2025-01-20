美中新局台灣難插手 李彥秀：賴清德須慎思「均衡點」

美國準總統川普日前與中國國家主席習近平通話，美國華爾街日報昨天報導，川普告訴幕僚，希望上任百日內訪問中國大陸。陪同立法院長韓國瑜出訪美國的國民黨立委李彥秀表示，美中關係台灣插手的空間有限，賴清德總統必須慎重思考如何站穩對台灣最有利的「均衡點」之上。

李彥秀表示，川普不僅是「銷售大師」，用精彩與戲劇化的表演，推銷自己的方案，更是最具謀略的「談判專家」，讓對手逐步陷入自己設定的計畫之中。去年11月底，川普以未嚴格管制芬太尼為由，表示將對中國大陸進口貨品加徵10%關稅，但是12月就打破美國歷史紀錄，公開邀請習近平參加自己的就職典禮。

李彥秀指出，日前川習通話後，川普更表示「現在開始，他將與習近平一起解決很多問題」、「很珍視與習近平的偉大關係」。顯然，川普2.0將更著重國際關係上的「個人影響力」，「大人外交」有可能取代「大國外交」，這對台灣而言，當然是個嚴重的警訊，「台美關係史最好」恐面臨相當大的挑戰。

李彥秀提到，還沒上任的川普對習近平提出了一個「不同的方案」，一個「一起解決很多問題」的誘因，一個美中成為「戰略合作夥伴」的可能性，習近平想成為川普的忠誠盟友，中國大陸想進入美國的「信任圈」，也必須付出相當大的代價，這對中國大陸而言無疑是外交路線上的重大轉折與選擇，不僅影響美中科技、貿易的競逐，更深刻影響地緣政治的穩定；一旦川普失去耐性，美中關係可能面臨比過去4年更嚴峻的衝擊。

李彥秀說，川普執政下的美國，沒有過多華麗的外交辭藻，更沒有高來高去的繁文縟節，直球對決、好惡分明，川普說法「簡單、粗暴、好用」。川普深知，中國大陸的經濟面臨低盪與再轉型的關鍵時刻，亟需要美國減緩對陸的經貿與科技限制。川普更深知，「台灣問題」是中國大陸的核心利益，4年前，川英通話讓全世界跌破眼鏡，4年後，川習通話，川普給盡面子，其實都是美中台關係的「一體兩面」。

李彥秀呼籲，美中關係或是川習關係如何進展台灣能夠插手的空間有限，但賴清德總統必須慎重思考美中台三邊關係以及亞太區域和平，台灣的外交戰略佈局要如何調整，如何站在對台灣最有利的「均衡點」之上。