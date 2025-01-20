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韓國瑜率團難觀禮…彭文正卻秀「川普貴賓券」 侯漢廷：問題不在外交單位

聯合新聞網／ 綜合報導
立法院長韓國瑜率跨黨派代表團參加美國總統當選人川普就職典禮，19日自紐約搭乘火車抵達華府，有僑胞在飯店外拉紅布條歡迎。記者陳熙文／攝影
立法院長韓國瑜率跨黨派代表團參加美國總統當選人川普就職典禮，19日自紐約搭乘火車抵達華府，有僑胞在飯店外拉紅布條歡迎。記者陳熙文／攝影

立法院長韓國瑜18日率跨黨派代表團參加美國總統當選人川普就職典禮，由於當地正逢寒流，原定於戶外舉行的儀式將被迫移至國會大廈內舉行，因場地容量有限，我代表團無法進入現場觀禮。然而媒體人彭文正卻在臉書秀出「川普就職晚宴貴賓券」。對此，台北市議員侯漢廷表示，彭文正都能拿到川普就職晚宴貴賓券，我國外交單位卻拿不到入場券，可想而知，這並不是外交單位的困境，「最大的問題在於民進黨的吹牛和唬爛」。

因為天氣變化，就職儀式移至國會大廈內舉行，我國無法進入內部觀禮，對此韓國瑜表示，戶外雖取消，但很多國家、元首都陸續到達當地，所以團員還是秉持熱情信念去美國，會努力達成任務。

然而，彭文正19日卻在臉書曬出「川普就職晚宴貴賓券」，還嘲諷中央：「川普就職晚宴貴賓券，中國台北代表團自己選，人民交給你們4兆台幣，還不如一個通緝犯聯誼會會長」。

對此，侯漢廷同日也在節目《中天辣晚報》上表示，彭文正都能拿到晚宴貴賓券，台灣外交單位卻拿不到，由此可知，這並不是外交單位的困境，「最大的問題在於民進黨的吹牛和唬爛」，整天吹捧台美關係，但事實就是兩國之間根本「沒有想得那麼好」。他指出，國會大廈場地只能容納600人，還有參、眾議員的話，台灣代表團自然而然就不會在裡面。

侯漢廷 台美關係 川普 彭文正 民進黨 韓國瑜

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