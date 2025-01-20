快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「有大生意上門」：財源滾滾來

月開銷6位數！精舍命案主嫌王薀生活奢靡 愛吃高檔餐廳、只穿免洗襪

13歲可領文化幣了 但如何引導國中生參與藝文才是問題

民調／賴清德不信任創新高 韓國瑜滿意度與賴相近

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
「美麗島電子報」今天公布最新民調，關於「總統賴清德信任度、施政滿意度」結果顯示，有53.6%民眾信任賴清德總統、40.4%不信任；施政滿意度上，則有50.4%民眾表達滿意、41.2%不滿意，不信任度和不滿意度首破4成，也雙創新高。而立法院長韓國瑜就任以來的表現，有48.4%表達滿意、41.7%不滿意，直逼賴清德。圖／聯合報系資料照片
「美麗島電子報」今天公布最新民調，關於「總統賴清德信任度、施政滿意度」結果顯示，有53.6%民眾信任賴清德總統、40.4%不信任；施政滿意度上，則有50.4%民眾表達滿意、41.2%不滿意，不信任度和不滿意度首破4成，也雙創新高。而立法院長韓國瑜就任以來的表現，有48.4%表達滿意、41.7%不滿意，直逼賴清德。圖／聯合報系資料照片

美麗島電子報」今天公布最新民調，關於「總統賴清德信任度、施政滿意度」結果顯示，有53.6%民眾信任賴清德總統、40.4%不信任；施政滿意度上，則有50.4%民眾表達滿意、41.2%不滿意，不信任度和不滿意度首破4成，也雙創新高。而立法院長韓國瑜就任以來的表現，有48.4%表達滿意、41.7%不滿意，直逼賴清德。

美麗島電子報指出，本月對賴總統信任度而言，有53.6%信任賴總統，其中21.0%很信任、32.6%還算信任，比上月減少0.8個百分點；不信任有40.4%，其中21.4%很不信任、19.0%有點不信任，比上月增加4.1個百分點，未明確回答的有5.9%。此外，值得注意是本月不信任賴總統的民眾創下就任以來新高，而且是首次超過4成。

在執政表現部分，美麗島電子報指出，民眾本月對賴總統執政整體表現而言，50.4%滿意賴總統執政表現，其中有15.2%很滿意、35.2%還算滿意，比上月減少3.0個百分點；不滿意度有41.2%，其中22.8%很不滿意、18.4%有點不滿意，比上月增加2.0個百分點，未明確回答的有8.3%。值得注意是，本月不滿意賴總統執政表現的民眾達就任以來新高，也首次超過4成。

針對韓國瑜就任以來的整體表現，48.4%滿意、41.7%不滿意、未明確回答的有9.7%，與賴總統的滿意度非常相近。

行政院長卓榮泰的施政滿意度即將黃金交叉，民眾本月對卓榮泰的整體施政表現而言，39.9%滿意卓榮泰擔任閣揆表現，與上月相同，37.8%不滿意比上月微增0.6個百分點，不滿意卓榮泰施政表現的民眾也再度達到就任以來最高值，另有22.2%未明確回答 。

在政黨滿意度部分，民進黨好感度有45.6%、負面有46.7%；國民黨好感度33.3%、負面55.8%；民眾黨好感度27.0%、負面59.3%。值得一提的是，民眾黨前主席柯文哲請辭後，民眾黨前立委蔡壁如、民眾黨立委黃國昌登記參選黨主席，民調也詢問誰的言行表現和能力，比較適合領導民眾黨，可以增加社會對民眾黨的好感或支持，32.9%支持蔡壁如、黃國昌則有30.4%，2人差距在抽樣誤差範圍內，未明確回答的有16.0%。

該民調由「美麗島電子報」委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為1月15日至17日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1077人，合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

美麗島電子報 賴清德 韓國瑜

延伸閱讀

就職典禮行程尚未敲定 韓國瑜：駐美代表處積極聯繫中

韓國瑜率團抵華府 20日何處觀禮擬拍板

立院總預算再上演表決大戰？卓榮泰明早親上火線籲理性審查

蔡壁如短暫現身民眾黨代表大會 黃國昌忙開會「王不見王」

相關新聞

民調／柯建銘要失望了！ 七成二民眾認為沒必要罷免

民進黨立院黨團總召柯建銘日前喊出雙罷，還要民進黨黨公職動起來。「美麗島電子報」今天公布最新民調，僅有17.8%認為有必要...

民調／賴清德不信任創新高 韓國瑜滿意度與賴相近

「美麗島電子報」今天公布最新民調，關於「總統賴清德信任度、施政滿意度」結果顯示，有53.6%民眾信任賴清德總統、40.4...

蔡壁如參選民眾黨黨主席 提出如果當選會實踐5項承諾

民眾黨前立委蔡壁如昨天登記參選黨主席後，今天在臉書寫出，她參選民眾黨黨主席理念，她強調「如果我有機會擔任黨主席，壁如將實...

就職典禮行程尚未敲定 韓國瑜：駐美代表處積極聯繫中

立法院長韓國瑜率跨黨派代表團參加美國總統當選人川普就職典禮，不過20日行程尚未敲定，韓國瑜19日說，代表團是客人，尊重美...

【總編開箱】從8成退警領7.4萬到護航總預算 帶頭造謠已成賴政府日常

這周是中央政府總預算攻防的關鍵時刻，8年來首度落居立院少數的民進黨，面臨總預算被砍1成的困境。賴政府溝通的方式不是低姿態的說明預算使用合理性，而是高姿態的要求各部會萬箭齊發痛訴在野黨無理砍預算，頗有複製2001年民進黨首度在中央執政時，因朝小野大面臨在野黨杯葛預算，推出了「在怎麼野蠻」系列廣告，暗示「在野」野蠻。

新聞眼／黃國昌、蔡壁如對決硝煙味 白營現分裂危機

民眾黨中央委員暨中央評議委員選舉落幕，下個戰場是二月十五日黨主席補選，黨內原先預估將由代理主席黃國昌同額參選，未料前立委...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。