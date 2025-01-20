台灣慶賀團參與川普就職 韓國瑜：客人尊重美方安排

美國總統川普就職典禮臨時改到國會山莊內舉行，因空間有限，台灣慶賀團無法入場觀禮。立法院長韓國瑜今天說，完全尊重美方的安排，他仍是帶著台灣民眾12萬分的熱情向美國新政府祝賀。

韓國瑜一行人今天下午在大風雪中抵達華府。他今天晚間出席僑宴時向僑胞表示，美方的就職典禮因大風雪有所調整，「我們是客人，我們完全尊重」美方對就職典禮的不同安排，到目前為止，駐美代表處仍在積極聯絡當中。

韓國瑜說：「明天一大早，還是採取12萬分的祝賀之意，傳遞台灣同胞對美國新任總統與團隊最高的祝福跟誠摯的熱情」。他說，慶賀團預計早上6時自飯店出發，但未說明會在那個地點觀看就職典禮，僅說代表處仍在努力。

川普（Donald Trump）的就職典禮因極地寒流帶來低溫，臨時改到國會山莊內的圓形大廳（CapitolRotunda）舉行，戶外觀禮均取消。主辦單位在圓形大廳僅安排數百個座位，台灣慶賀團一行人無法入場，將改以其他方式參與。

駐美代表處稍早已經向慶賀團簡報可能的參與方案。出席僑宴的國民黨立委葛如鈞晚間受訪指出，代表處會努力到最後一刻。