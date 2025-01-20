蔡壁如參選民眾黨黨主席 提出如果當選會實踐5項承諾

民眾黨前立委蔡壁如昨天登記參選黨主席後，今天在臉書寫出，她參選民眾黨黨主席理念，她強調「如果我有機會擔任黨主席，壁如將實踐5項承諾」，她承諾，當選民眾黨主席後，立即與國民黨及其他在野政黨展開對話。

蔡壁如在臉書說，近來民眾黨歷經政治與司法的衝擊與打壓，許多黨員深感不安也提出許多建言，經過深思熟慮，她決定參選台灣民眾黨黨主席，她會跟大家攜手合作，想盡一切辦法來解決民眾黨的困境，無論如何，她的目標，就是要整軍旗鼓，在最短時間內，讓民眾黨團結一致，行動一致，信念一致，站穩腳跟，一起迎戰2026年地方大選。

她說自己這段時間一直奔走於台灣的各個角落，一名從基層起步的政治工作者，她深知只有親身深入民間，了解人民的需求與聲音，第三勢力才能真正扎根，成為台灣社會改革的中堅力量；她和大家對話，是希望分享自己的決心與願景，並凝聚更多夥伴一起前行。

如果她有機會擔任黨主席，將實踐以下5項承諾：

1、 以任務型心態領導，不戀棧權位。

若柯文哲醫師有機會回任，我絕不戀棧黨主席一職，立即讓柯醫師領導民眾黨繼續向前邁進。

2、 重建社會對第三勢力的信任與期待。

我會行腳台灣各個角落，與民眾溝通對話爭取信任，致力讓台灣民眾黨的支持度回升至20%以上，成為台灣人民改革的堅定選擇。

3、 全力以赴迎戰2026年選舉。

以柯文哲醫師的核心理念為指引，讓民眾黨在2026年地方選舉的席次翻倍成長，展現第三勢力的實力。

4、 深化產官學界合作，組建國政顧問團。

匯聚社會各界的寶貴經驗與智慧，為台灣的永續發展提供堅實的政策基礎。

5、 強化地方組織經營，均衡陸軍與空軍發展。

將資源合理分配，確保基層力量扎實穩固，為未來選戰鋪路。

蔡壁如強調自己參選並非為了個人，而是承繼最初成立民眾黨的初心，大家目標始終如一，實現柯文哲醫師「實事求是」的政治理念，並以立法院強有力的監督，推動國家治理的全面進步。

她說未來將全力建構「溝通型的民眾黨」，要成為理性、務實有願景的政治力量，在政壇中扮演平衡的角色。她承諾，在當選民眾黨主席後，立即與國民黨及其他在野政黨展開對話，就2026年的地方選舉佈局進行策略性合作，她相信唯有在野黨攜手合作，才能有效制衡執政黨，避免因內部矛盾而損害整體目標。