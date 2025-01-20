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民眾黨改選 蔡壁如當選中央委員

聯合報／ 記者林銘翰／台北報導
民眾黨昨第三屆第一次黨員代表大會，登記角逐黨主席的前立委蔡壁如，昨天當選中央委員，並到現場感謝黨代表支持。記者葉信菉／攝影
民眾黨昨第三屆第一次黨員代表大會，登記角逐黨主席的前立委蔡壁如，昨天當選中央委員，並到現場感謝黨代表支持。記者葉信菉／攝影

民眾黨昨舉行黨員代表大會，改選中央委員、中央評議委員。中央委員部分，民眾黨組織部副主任林昭印最高票當選，登記參加黨主席補選的前立委蔡壁如，也以第五高票當選中央委員，重返中央黨部。

選舉結果也牽動下月黨主席補選。蔡壁如日前壓線登記參加民眾黨主席補選，民眾黨台中市黨部主委江和樹隨即在臉書發文直批「哪來的勇氣啊」，並批蔡的參選形同是對民眾黨「拔管、滅黨」；黨主席選舉，他唯一支持代理主席黃國昌，還說若蔡選上黨主席，他立刻辭中央委員，因為他和蔡理念不同，「蔡壁如不了解現在小草想法要的是團結力量」。

江和樹昨連任中央委員，再向蔡壁如喊話，「應該要再來協調一下（黨主席選舉），不要投票」，否則投票後一定會有廝殺，會有不好聽的話。

江和樹直言，蔡壁如要選黨主席，「應該是第一名（中央委員），沒有第一名就不行」，如今卻僅獲得卅一票支持，就是三成的支持度而已，這是很明顯的黨內民調，希望蔡壁如能夠深入了解原因，「黨代表給妳的支持度就這樣而已。」

蔡壁如昨原未出席黨代表大會，但在中央委員開票結束，短暫現身場外約十分鐘接受媒體聯訪。媒體詢問，是否特地北上與黃國昌直球對決？蔡壁如聽聞後笑說，「今天不回答這件事情，因為是黨員代表大會」，自己就是前來感謝黨代表的支持，全程未與黃國昌碰到面。

蔡壁如並在臉書發表「整軍再出發—給台灣民眾黨黨員的公開信」，說自己有信心承續柯文哲從政初心，未來跟大家一起面對挑戰，並提及建構黨中央核心的集體決策。

民眾黨昨第三屆第一次黨員代表大會，代理主席黃國昌感謝大家願意承擔黨代表。記者葉信菉／攝影
民眾黨昨第三屆第一次黨員代表大會，代理主席黃國昌感謝大家願意承擔黨代表。記者葉信菉／攝影

黃國昌昨在會議結束前表示，感謝大家願意承擔黨代表，不管是黨代表還是中央委員，大家都不是在爭權奪利，因為無利可圖只有承擔；他也允諾，二○二六年地方選舉必定交出漂亮的成績單。

民眾黨第四屆中央委員暨中央評議委員選舉，上周完成報名及連署作業。開票結果，中央委員當選者的得票數，由高至低分別為林昭印、許正憲、江和樹、陳世軒、蔡壁如、李彥慶、黃瀞瑩、葉國文、孫正華。

民眾黨中央委員會為黨內決策核心，黨代表大會選出的九席中央委員，未來將與民眾黨立法院黨團總召黃國昌、副總召吳春城、幹事長麥玉珍，還有台北市議會黨團總召張志豪、新竹市代理市長邱臣遠共組中央委員會。

林昭印受訪時表示，身為素人參政獲得第一高票，代表黨內支持改革的力量非常大，感謝所有黨代表的幫忙跟支持；江和樹則認為，選舉結果在他的意料之中，希望各地都有中央委員代表，南北平衡非常重要，未來會扮演地方跟中央連結的角色。

民眾黨中央委員、中評委選舉結果 製表／林銘翰
民眾黨中央委員、中評委選舉結果 製表／林銘翰

台灣民眾黨 吳春城 柯文哲 蔡壁如 邱臣遠 陳世軒 麥玉珍 黃國昌 黃瀞瑩

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