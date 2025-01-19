主持黨代表大會圓滿落幕 黃國昌允諾2026年交出成績單

民眾黨今天舉行黨員代表大會，同步改選中央委員、中央評議委員，代理主席黃國昌表示，感謝大家願意承擔黨代表，不管是黨代表還是中央委員，大家都不是在爭權奪利，因為無利可圖只有承擔，同時也允諾2026年地方選舉，一定會交出漂亮的成績單。

民眾黨下午舉行第3屆第1次黨員代表大會，黃國昌首度以代理主席的身分主持會議。根據會議流程，依序為黨員代表報到、說明通過黨員代表大會議程、主席致詞、中央委員選舉、中央評議委員選舉、中央黨部報告、立法院黨團報告、討論事項及臨時動議，最後進行主席結語。

根據開票結果，中央委員當選者的得票數，由高至低分別為林昭印、許正憲、江和樹、陳世軒、蔡壁如、李彥慶、黃瀞瑩、葉國文及孫正華，中評委部分則為林韋銘、陳宥丞、簡幸甫、詹喬茵、李偉華、吳士廉及廖志杰，民眾黨選舉委員會預計本周公告選舉名單。

民眾黨秘書長周榆修在進行黨務報告時表示，前主席柯文哲遭到政治迫害以來，中央黨部舉辦多場大型集會活動，過去也在黨公職的共同努力之下，成功讓社會大眾注意到綠色威權，導致司法倒退的嚴峻情勢，黃國昌則以立法院黨團總召的身分，說明民眾黨立委通過的多項法案。

民眾黨透過新聞稿說明，有黨代表在會中提案，未來應該建立培訓系統，藉此強化基層組織實力，黃國昌聽聞後表示，未來將交由國家治理學院研擬相關課程，以因應未來選舉之所需。另外也有黨代表提案，希望增加性別議題相關講座，黃國昌則允諾一定辦理，更加深化民眾黨性別意識。

民眾黨組織部副主任林昭印表示，自己身為素人參政獲得第一高票，代表黨內支持改革的力量非常大，感謝所有黨代表的幫忙跟支持；民眾黨中央委員江和樹則認為，選舉結果在他的意料之中，希望各地都有中央委員代表，南北平衡非常重要，未來會扮演地方跟中央連結的角色。

台北市議員陳宥丞受訪時表示，感謝所有黨代表的支持，民眾黨處於危急存亡、最需要穩定的時候，面對過去的風風雨雨，或者是所謂的派系之爭，權利板塊的外移在今天大致底定，接下來全黨要共同向外，「過去的就翻頁了，今天起展開民眾黨全新的一頁。」

民眾黨新北市黨部主委陳世軒則說，民眾黨務一棒接著一棒，感謝過去兩屆中央委員，大家各自貢獻自身所長，自己身為基層民意代表，擁有豐富的實戰經驗，也是民眾黨較為缺乏的部分，希望未來有更多機會分享經驗，因為落實深耕地方非常重要。