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林俊憲辦大罷免記者會臨時通知延期 綠營黨內民代也納悶

聯合報／ 記者萬于甄鄭惠仁／台南即時報導
林俊憲服務處昨發通知今上午開記者會說明罷免，昨深夜10點多宣布延期。記者鄭惠仁／攝影
林俊憲服務處昨發通知今上午開記者會說明罷免，昨深夜10點多宣布延期。記者鄭惠仁／攝影

民進黨立委林俊憲原定今針對罷免議題開記者會，昨晚臨時通知取消，有原本也要出席的黨籍民代說，猜測應是立院黨團有其他的安排；地方綠營人士認為，台南無區域國民黨立委可罷，操作此議題，不一定對角逐下屆市長選情有明顯助益。

林俊憲服務處昨發通知今上午開記者會，針對全台罷免一事，聯合各服務據點，提供連署書與連署站點支援等相關內容，不過昨深夜10點多宣布延期。

民進黨南市黨部回應，黨部並沒有介入林俊憲的記者會活動。據了解，目前台南暫無民團主導罷免議題，不過有常參與公共議題的店家自主性發起連署，林俊憲服務處擬再統整、與店家討論後再來說明，記者會延後但不會取消。

「相當納悶！」1名民代原本要出席記者會，直到昨晚得知臨時取消，私下猜測可能是民進黨立院黨團有其他的安排。

1名黨內人士也認為，全台大罷免一事是由立法院開始喊起，針對國民黨41席區域立委，然而台南並沒有藍營區域立委席次，林俊憲投入罷免連署不管成功與否，對其並無影響力，會臨時取消，相信恐不是林一個人能決定的事情，尤其目前連署活動是由公民團體發起，林俊憲可能也在觀察民進黨對起罷免潮事件的評估及參與的程度。

南市議員蔡筱薇說，地方民眾有想了解罷免的聲浪，但因發起單位是民間團體，為了能有更好方式，免於激起對立，而臨時取消並延後。

台南 林俊憲 罷免 記者會

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