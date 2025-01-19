找川普「黑名單」建立台美關係？ 徐巧芯：賴清德要確餒

美國準總統川普就職在即，國民黨立委徐巧芯今天表示，川普對人、對事喜愛分明，加上台美關係為我國外交的重中之重，但10位被川普點名的黑名單裡面，賴清德總統就見了3位，讓徐巧芯直呼：「賴清德要確餒？」

徐巧芯表示，身為總統的賴清德，想要建立新的關係，無可厚非，但很可怕的是，賴清德選在此時接待了川普公開指責患上「川普精神錯亂綜合症」的貴賓，也就是賴總統見面的政治人物，都是川普的黑名單。

徐巧芯指出，川普點名的10位黑名單裡面，賴清德就見了3位，包括美國前駐聯合國常任代表海理（Nikki Haley）、美國前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）、美國前副總統彭斯（Mike Pence）。

徐巧芯質疑，川普個性愛恨分明，大家都知道，但邀請川普認為背叛者、黑名單的人當成接洽管道，真的可以嗎？這種做法，難道不是在川普上台前，就先正式表態表態要反對川普？

徐巧芯表示，我們固然支持及樂見美國政要訪問中華民國，但考慮到我國特殊與艱難的外交處境，與美國的關係一定要鞏固好，邀訪外賓最主要的目的在於確保關係要深化，但是看起來賴清德身為國家元首，卻對美國的政治情況完全搞不懂，恐怕未來是一場災難。