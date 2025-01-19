台中罷免立委連署收件大增 民眾憂補助津貼遭砍

立法院會通刪中央政府總預算900多億元，各地罷免活動加溫，許多青年人加入罷免立委活動。台中市罷免團體統計，近期連署罷免書收件增加。民眾憂心補助津貼遭砍，影響民生。

罷團日前申請在捷運站旁人行道上擺攤遭拒，台中市府表示，使用人行道申請案優先考量是否會影響行人通行安全，以避免影響行人通行為原則。

罷免團體後來改申請向心南路段部分路權擺攤收件，罷免志工表示，因緊鄰道路，必須有更多志工維護交通，但不減要罷免的怒火。

罷團表示，因刪預算的行為，許多人認為生活將受影響，特別是津貼補助等，近來連署收件大增，以往多是中老年人參與，現在也有許多青年族群加入。

有民眾由家人開車載至現場，下車領取連署罷免文件。還有年輕夫妻帶著孩子到場填寫罷免書，他們說，本以為立法院內只是政黨間的惡鬥，但刪減總預算恐影響育兒津貼等多項補助，驚覺未來生活恐遭影響，所以站出來捍衛權益。