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我帛琉特使團車禍6人傷「骨折骨裂」 林靜儀曝傷者現況

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
外交部長林佳龍（左）率總統特使團出席帛琉總統惠恕仁的就職典禮隔天，一輛隨團人員的車輛遭遇車禍，導致6人受傷，隨團的衛福部次長林靜儀（右）今天於臉書表示，所幸受傷同仁都無內出血。圖／取自林靜儀臉書
外交部長林佳龍（左）率總統特使團出席帛琉總統惠恕仁的就職典禮隔天，一輛隨團人員的車輛遭遇車禍，導致6人受傷，隨團的衛福部次長林靜儀（右）今天於臉書表示，所幸受傷同仁都無內出血。圖／取自林靜儀臉書

外交部林佳龍率總統特使團出席帛琉總統惠恕仁的就職典禮隔天，一輛隨團人員的車輛遭遇車禍，事故原因正由帛琉警方調查。外交部今天表示，傷者送醫治療，沒有生命危險，林佳龍與帛琉官員均前往醫院探視慰問，傷者目前已隨特使團於18日返台。

「相關新聞報導了，所以我來說明一下。」隨團的衛福部次長林靜儀今天於臉書表示，1月15至18日，林佳龍擔任賴清德總統特使，組成特使團出席帛琉總統的就職典禮；也安排了新光醫院在帛琉國家醫院的智慧醫療啟用儀式、醫療器材捐贈。

台灣與帛琉雙邊外交情誼深厚，台灣也在教育、醫療、基礎建設上，與帛琉有許多的合作和協助。在第3天晚上行程結束返回飯店路上，不幸，工作同仁的座車發生車禍，導致6名同仁受傷。

林靜儀說，事件發生後，帛琉當地警察與救護車抵達現場，協助同仁離開受損車輛，然後送醫。駐館同仁、外交部同仁，以及新光醫院長侯勝茂及同仁、駐帛琉大使和她都到醫院協助。她說，此次剛好她和侯院長都是特使團成員，當然立刻與帛琉和新光醫院的團隊一起協助。

林靜儀指出，同仁多數為撞擊導致的身體和肢體挫傷，以及因為玻璃碎裂的割傷，其中有幾位同仁骨折和骨裂；在醫院中均完成X光檢查、CT斷層掃描，以及超音波檢查。 前一天捐贈的超音，第2天就用在受傷同仁身上，幸好無內出血。

受傷同仁當天在醫院一一完成檢查，也進行傷口縫合、止血，及骨折初步固定；第二天所有受傷同仁均隨團依照行程返台，也感謝駐館、航空公司和新光醫院的協助，返台後需進一步治療的同仁已經住院安排後續治療。駐館和出訪的外交團隊也協助照顧受傷的同仁們，幫忙各種事宜。

林靜儀說，真的非常非常感謝新光醫院長期對於帛琉的醫療支援，包括器材的提升、醫療人員的訓練，以及定期的駐診，提升了帛琉當地的醫療能力。此次充分感受到，幫助別人，也是幫助自己。以為是基於人道與友誼、外交，去幫忙友邦國家照顧當地民眾健康，想不到這些協助，也照顧了到當地工作的我們。

最後，林靜儀祝福受傷的同仁們早日康復。大家辛苦了。

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