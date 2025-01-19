「中央委員幾乎換新」 陳世軒：證明民眾黨非一人政黨
民眾黨今進行中央委員、中評委改選，新北黨部主委、議員陳世軒以第三順位當選中央委員。陳表示，這次中央委員幾乎都換新，意味支持者期待民眾黨有所蛻變，也證明民眾黨並非一人政黨。陳世軒說，雖然2月1日才會正式上任，但設立中央委員陳情管道，供黨員反映意見。
陳世軒說，中央委員選舉，面孔幾乎換新，意味支持者渴望民眾黨有所蛻變，有不同的樣貌，才能延續發展，也證明前黨主席柯文哲所說「民眾黨不會是一人政黨。」陳感謝投給他的黨代表，必不負期待，而未投給他的人，未來將繼續努力贏得信任。
陳強調，爭取當中央委員是為帶進基層聲音，希望民眾黨能由下而上，當黨中央跟地方的橋梁；競選期間提出好幾項政見，對黨員的承諾不會忘記、也會積極兌現。雖然2月1日才會正式上任，但陳說會設立中央委員陳情管道，供黨員反映意見。
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