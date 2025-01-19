快訊

正確明智決定...台中婦搭公車聽到名下房產被抵押 嚇傻做對一事沒上當

以哈第一階段停火協議生效！33名釋放人質名單曝 聲明揭延遲原因

114學測國文／老師也寫到不耐煩…考題鑑別度高 1題幹不明確答案有爭議

聽新聞
0:00 / 0:00

民眾黨中評會選舉結果出爐 李偉華續任主委、謝立功出局

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨中評會主委李偉華。記者林伯東／攝影
民眾黨中評會主委李偉華。記者林伯東／攝影

民眾黨今天舉行黨員代表大會，同時舉行中央評議委員選舉，根據投票結果，現任中評委林韋銘以33票拿下最高票，台北市議員陳宥丞則以31票居次，民眾黨中評會隨即推派現任主委李偉華續任，另外現任副主委詹喬茵則與林韋銘、陳宥丞共同出任。

民眾黨第4屆中央委員暨中央評議委員選舉上周完成報名及連署作業，其中在中央委員的部分，總計17名候選人報名並通過連署門檻，至於中央評議委員則有14名候選人報名並通過連署門檻。根據民眾黨職人員選舉辦法規定，票選中央委員9席、候補3席；中央評議委員票選7席、候補2席。

根據中評委開票結果，陳欣玉獲得8票、彭士益獲得12票、李偉華獲得28票、楊瓊瑛獲得9票、詹喬茵獲得29票、劉家榮獲得24票、簡幸甫獲得29票、潘孝仁獲得14票、廖志杰獲得27票、謝立功獲得5票、林韋銘獲得33票、吳士廉獲得28票、李岱殷獲得1票、陳宥丞獲得31票，當選者為林韋銘、陳宥丞、簡幸甫、詹喬茵、李偉華、吳士廉及廖志杰。

陳宥丞稍早受訪時表示，感謝所有黨代表的支持，民眾黨處於危急存亡、最需要穩定的時候，面對過去的風風雨雨，或者是所謂的派系之爭，這些權利板塊的外移，也都在今天大致底定，接下來全黨要共同向外，「過去的就翻頁，今天起展開民眾黨全新的一頁。」

媒體詢問，未來中央評議委員挑戰重大，恐怕面臨柯文哲停權等爭議，陳宥丞則說，未來將由李偉華繼續擔任中評會主委，自己跟詹喬茵、林韋銘則被推派為副主委，即便未來的案件量會很多，但是中評會有很好的目標，就是對內撫平傷痕，不要再增加裂痕。

民眾黨 門檻

延伸閱讀

蔡壁如短暫現身民眾黨代表大會 黃國昌忙開會王不見王

影／獲選中央委員 蔡壁如：將地方聲音串連中央

民眾黨中央委員選舉結果 林昭印最高票、蔡壁如排名第五

民眾黨黨魁之爭添變數 江和樹爆蔡壁如參選：來拔管滅黨

相關新聞

蔡壁如短暫現身民眾黨代表大會 黃國昌忙開會「王不見王」

民眾黨主席補選上周登記截止，代理主席黃國昌、前立委蔡壁如分頭角逐，民眾黨今天舉行黨員代表大會，蔡壁如在場外短暫現身10分...

青鳥首次飛進花蓮！八炯、閩南狼開講 罷傅團體曝下一步

國民黨立委強推爭議法案，引起台灣公民陣線、台灣經濟民主連合不滿，舉辦「冬季青鳥」系列活動，今天下午首次在花蓮舉辦，以「討...

民眾黨中評會選舉結果出爐 李偉華續任主委、謝立功出局

民眾黨今天舉行黨員代表大會，同時舉行中央評議委員選舉，根據投票結果，現任中評委林韋銘以33票拿下最高票，台北市議員陳宥丞...

「中央委員幾乎換新」 陳世軒：證明民眾黨非一人政黨

民眾黨今進行中央委員、中評委改選，新北黨部主委、議員陳世軒以第三順位當選中央委員。陳表示，這次中央委員幾乎都換新，意味支...

【重磅快評】林俊憲示範 福爾摩沙有什麼仇恨放不下

賴清德總統日前和立法院長韓國瑜喝和解咖啡時公開宣示，「在福爾摩沙，沒有什麼仇恨放不下，也沒有什麼不快過不去」，網友剛沉醉在賴要當全民總統的幻想中，一轉眼，民進黨賴系立委林俊憲就在台南推動大罷免，逆向詮

詹江村大陸身分證風波 移民署：再發函要求具體回應

國民黨桃園市議員詹江村自稱有中國大陸身分證，並拒絕依據移民署函文到場說明。移民署今天表示，因詹江村還是未具體說明是否有中國大陸身...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。