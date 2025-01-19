民眾黨中評會選舉結果出爐 李偉華續任主委、謝立功出局

民眾黨今天舉行黨員代表大會，同時舉行中央評議委員選舉，根據投票結果，現任中評委林韋銘以33票拿下最高票，台北市議員陳宥丞則以31票居次，民眾黨中評會隨即推派現任主委李偉華續任，另外現任副主委詹喬茵則與林韋銘、陳宥丞共同出任。

民眾黨第4屆中央委員暨中央評議委員選舉上周完成報名及連署作業，其中在中央委員的部分，總計17名候選人報名並通過連署門檻，至於中央評議委員則有14名候選人報名並通過連署門檻。根據民眾黨職人員選舉辦法規定，票選中央委員9席、候補3席；中央評議委員票選7席、候補2席。

根據中評委開票結果，陳欣玉獲得8票、彭士益獲得12票、李偉華獲得28票、楊瓊瑛獲得9票、詹喬茵獲得29票、劉家榮獲得24票、簡幸甫獲得29票、潘孝仁獲得14票、廖志杰獲得27票、謝立功獲得5票、林韋銘獲得33票、吳士廉獲得28票、李岱殷獲得1票、陳宥丞獲得31票，當選者為林韋銘、陳宥丞、簡幸甫、詹喬茵、李偉華、吳士廉及廖志杰。

陳宥丞稍早受訪時表示，感謝所有黨代表的支持，民眾黨處於危急存亡、最需要穩定的時候，面對過去的風風雨雨，或者是所謂的派系之爭，這些權利板塊的外移，也都在今天大致底定，接下來全黨要共同向外，「過去的就翻頁，今天起展開民眾黨全新的一頁。」

媒體詢問，未來中央評議委員挑戰重大，恐怕面臨柯文哲停權等爭議，陳宥丞則說，未來將由李偉華繼續擔任中評會主委，自己跟詹喬茵、林韋銘則被推派為副主委，即便未來的案件量會很多，但是中評會有很好的目標，就是對內撫平傷痕，不要再增加裂痕。