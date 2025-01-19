蔡壁如短暫現身民眾黨代表大會 黃國昌忙開會「王不見王」

民眾黨主席補選上周登記截止，代理主席黃國昌、前立委蔡壁如分頭角逐，民眾黨今天舉行黨員代表大會，蔡壁如在場外短暫現身10分鐘，她僅說感謝黨代表的支持，未來會把地方聲音傳遞到中央黨部，全程並未與黃國昌碰面，顯見挑釁意味十分濃厚。

民眾黨下午舉行第3屆第1次黨員代表大會，同時舉行第4屆中央委員、中央評議委員選舉，黃國昌首度以代理主席的身分主持會議。根據中央委員開票結果，民眾黨組織部副主任林昭印以37票拿下最高票，蔡壁如則僅以31票排名第5。

民眾黨接續進行中央評議委員會選舉，蔡壁如突然現身場外約10分鐘，談及順利當選中央委員，她也公開接受媒體採訪，「我還是來謝謝支持我的黨代表」，既然順利進入中央委員會，未來會盡量串聯地方聲音，希望跟中央黨部有良好的溝通。

媒體詢問，是否特地北上與黃國昌直球對決，蔡壁如則笑說，「今天不回答這件事情，因為今天是黨員代表大會」，民眾黨正在舉行黨代表大會，自己就是來感謝黨代表的支持，「當然要謝謝他們的支持。」

針對民眾黨中央委員江和樹稍早受訪時表示，蔡壁如的票數應該要得到第一名，「第二名也不行，因為她要選黨主席」，如今僅獲得三成支持度，這就是很明顯的民調，蔡壁如聽聞後坦言，自己的確要好好思考，「等我思考好了再告訴你們。」

此外，蔡壁如稍早也在臉書發表「讓我們攜手團結，整軍再出發—給台灣民眾黨黨員的公開信」，談及當前的挑戰只有更加嚴峻，民眾黨不僅需要堅定信念，更必須立即重新整軍，高度展現團結與實力，「我有信心承續柯文哲醫師的從政初心，在未來跟大家一起面對挑戰，帶領台灣民眾黨走出困境，邁向嶄新未來。」

蔡壁如表示，前主席柯文哲暫時離開核心領導位置，民眾黨現在需要思考如何「浴火重生，整軍再起」，她也相信有再起的能力與決心，可以組建最強的民眾黨團隊、迎接挑戰，這不僅是為了拯救民眾黨，更是為了守護台灣民主政治的價值。

蔡壁如強調，自己將以最謙卑的態度、最堅定的行動及最大的勇氣，帶領民眾黨大步前進，迎向嶄新的未來，希望所有黨公職攜手努力，未來在2026年地方選舉當中，共同展現改革的成果，實現民眾黨作為台灣第三勢力的承諾，「我們整軍再出發，攜手邁向勝利。」