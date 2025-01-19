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青鳥首次飛進花蓮！八炯、閩南狼開講 罷傅團體曝下一步

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
罷傅團體「微光花蓮」在活動現場鼓勵民眾連署，罷免傅崐萁。記者王思慧／攝影
罷傅團體「微光花蓮」在活動現場鼓勵民眾連署，罷免傅崐萁。記者王思慧／攝影

國民黨立委強推爭議法案，引起台灣公民陣線、台灣經濟民主連合不滿，舉辦「冬季青鳥」系列活動，今天下午首次在花蓮舉辦，以「討伐傅崐萁，究責六藍委」為主題，吸引200多人參與。雖然活動中未喊出罷免，不過現場開放填連署書，罷傅團體也希望未來有更多與民眾對談的機會。

台灣經濟民主連合、台灣公民陣線不滿藍白立委聯手推動「公職人員選舉罷免法」、「憲法訴訟法」及「財政劃分收支法」三大爭議法案，發起青鳥公民運動，今天下午2時，在花蓮市中山公園舉行「濫權立委究責會」，究責總召傅崐萁、台東縣立委黃建賓、原住民立委高金素梅、鄭天財、盧縣一與黃仁。

在今天下午活動上，網紅八炯、閩南狼、罷傅團體「微光花蓮」發言人W先生、海洋主廚艾爾文、地球公民基金會花蓮辦公室專員梁聖岳等人開講，還有國立東華大學發社系副教授陳毅峰，以「花蓮的政治與未來」為題演講。

八炯表示，自己本來就是花蓮人，這次回家鄉參加活動，主要原因是很多人不敢站出來，身為百萬網紅，又是花蓮子弟，一定要站出來，呼籲大家勇敢罷免。今天看到滿滿的人潮，以沒有政黨動員來說，「這樣還算不錯」，特別的是看到「正藍軍」也現身聲援，支持中華民國、支持台派的人都應該站出來，把造成國會亂象的立委罷免掉。

八炯說，罷免傅崐萁第一階段達標，不過連署還會繼續，要讓傅看到，有很多花蓮人站出來，也擔心會遇到「奧步」，不承認部分連署有效，因此持續呼籲大家連署。

罷傅團體「微光花蓮」發言人W先生說，今天的集會是很好的活動，之前都只是快閃邀大家連署，未來第二階段會利用各種方式，特別是創造與民眾良性對談的機會，把罷免傅崐萁的原因解釋給大家了解盡力宣傳鼓勵公民一起來連署。

另外，民進黨花蓮縣議員胡仁順、張美慧、林則葹「路過」現身活動現場，不過為了避免活動政黨化，未穿上秀有名字的背心，只有短暫停留在台下聽講。

台灣經濟民主連合、台灣公民陣線不滿藍白立委聯手推動三大爭議法案，發起青鳥公民運動，現場約有200人到場。記者王思慧／攝影
台灣經濟民主連合、台灣公民陣線不滿藍白立委聯手推動三大爭議法案，發起青鳥公民運動，現場約有200人到場。記者王思慧／攝影
網紅八炯、閩南狼上台開講，希望花蓮人站出來連署罷免國民黨立院黨團總召傅崐萁。記者王思慧／攝影
網紅八炯、閩南狼上台開講，希望花蓮人站出來連署罷免國民黨立院黨團總召傅崐萁。記者王思慧／攝影
台灣經濟民主連合、台灣公民陣線不滿藍白立委聯手推動三大爭議法案，在花蓮市中山公園發起青鳥公民運動。記者王思慧／攝影
台灣經濟民主連合、台灣公民陣線不滿藍白立委聯手推動三大爭議法案，在花蓮市中山公園發起青鳥公民運動。記者王思慧／攝影

傅崐萁 罷免 花蓮

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