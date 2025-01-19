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詹江村大陸身分證風波 移民署：再發函要求具體回應

中央社／ 台北19日電
國民黨桃園市議員詹江村。聯合報系資料照片／記者周嘉茹攝影
國民黨桃園市議員詹江村。聯合報系資料照片／記者周嘉茹攝影

國民黨桃園市議員詹江村自稱有中國大陸身分證，並拒絕依據移民署函文到場說明。移民署今天表示，因詹江村還是未具體說明是否有中國大陸身分，近日將再發函要求提出具體書面回應。

網紅八炯拍攝「中國統戰紀錄片」揭露中國大陸用補助及能取得貸款等手段，誘拉台灣民眾申辦中國大陸的身分證，中間人稱有10幾萬名國人領中國大陸身分證。

詹江村先前在影片指自己持有「中國大陸身分證」，引發關注；內政部移民署先前發函要詹江村說明是否具中國大陸身分證。

但詹江村透過社群平台臉書（Facebook）表示，他在直播時有說他的中國大陸是指中華民國、中華人民共和國是偽政府等，「我不會去說明，你們來逮捕我，或者註銷我的中華民國國籍吧」。

內政部長劉世芳1月9日表示，已限期詹江村在17日前說明，「支持移民署依法行政，因為我們是在保障中華民國最大利益」，台灣人不可能接受反智洗腦。

移民署今天透過資料指出，有關詹江村的中國大陸身分證疑慮，已通知在17日前用書面回應，詹江村雖於15日回應，但仍未能具體說明是否具中國大陸身分；近日將再次發函，通知詹江村針對身分疑慮提出具體書面回應說明。

移民署表示，依「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」規定，台灣人不得在大陸設有戶籍或領用大陸護照，違反者，喪失台灣人身分，並由戶政機關註銷其台灣戶籍登記。

移民署指出，國人取得大陸戶籍問題，依據事證，若有違反相關規定，就依法處理，且一定依法行政。至於國人涉中國大陸身分證疑慮，若有具體違法事證，將依相關規定處理。

移民署 詹江村 身分證

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