民眾黨中央委員選舉結果 林昭印最高票、蔡壁如排名第五

民眾黨今天舉行黨員代表大會，同時舉行中央委員、中央評議委員選舉，根據投票結果，民眾黨組織部副主任以37票拿下最高票，其次黨員許正憲36票、台北市議員黃瀞瑩29票，至於有意角逐黨主席的前立委蔡壁如，最後得到31票排名第5。

民眾黨下午舉行第3屆第1次黨員代表大會，黃國昌首度以代理主席的身分主持會議。根據會議流程，分別為黨員代表報到、說明通過黨員代表大會議程、主席致詞、中央委員選舉、中央評議委員選舉、中央黨部報告、立法院黨團報告、討論事項及臨時動議，最後進行主席結語。

民眾黨第4屆中央委員暨中央評議委員選舉上周完成報名及連署作業，其中在中央委員的部分，總計17名候選人報名並通過連署門檻，至於中央評議委員則有14名候選人報名並通過連署門檻。根據民眾黨職人員選舉辦法規定，票選中央委員9席、候補3席；中央評議委員票選7席、候補2席。

中央委員選舉稍早結束，根據第一輪開票結果，張凱鈞獲得26票、馮啟彥獲得15票、楊大緯獲得19票、陳世軒35票、黃瀞瑩獲得29票、林碩彥獲得22票、許瑞宏獲得24票、蔡壁如獲得31票、林靖冠獲得0票、孫正華獲得28票、許正憲獲得36票、葉國文獲得29票、沈偉平獲得5票、林昭印獲得37票、莊貽量獲得13票、李彥慶獲得30票、江和樹獲得35票。

不過，由於陳世軒與江和樹、黃瀞瑩與許正憲獲得同票，經過抽籤確定由林昭印、許正憲、陳世軒、江和樹、蔡壁如、李彥慶、黃瀞瑩、葉國文、孫正華當選民眾黨第4屆中央委員。