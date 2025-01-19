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草屯敗選因大罷免操作？林右昌：國民黨不用往臉上貼金

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
民進黨秘書長林右昌今天到汐止多間宮廟參拜，並且發放限量的總統春聯及一元福袋。記者游明煌／翻攝
民進黨秘書長林右昌今天到汐止多間宮廟參拜，並且發放限量的總統春聯及一元福袋。記者游明煌／翻攝

民進黨秘書長林右昌今天到汐止多間宮廟參拜，並且發放限量的總統春聯及一元福袋，煤體詢問南投草屯鎮長補選藍營獲勝，藍營解讀因綠大罷免操作讓非綠集結。林右昌回應說，尊重選民選擇，國民黨不用往臉上貼金，硬與罷免連結在一起，太超過了。

林右昌今天從上午起一直到下午，走訪汐止濟德宮、忠順廟、聖德宮、善琴慈惠堂等發春聯及一元福袋，他說，初一到初五，甚至到元宵節前，很多地方包括中南部，他都會代表總統去。

南投草屯鎮長補選昨落幕，國民黨候選人大勝。國政基金會副執行長凌濤今天表示，台灣民意正在用選票重重打臉「從基隆到草屯、再到2月1日大罷免」的仇恨動員與負面選戰，當民進黨團一方面釋放戒嚴意圖、另方面發起大規模罷免行動時，選民用選票清楚表達態度「不是你喊了就算。」

林右昌說，選舉結果就是尊重選民選擇，但國民黨也不用往臉上貼金，硬要把選舉與罷免連結在一起，這也太超過了。

林右昌表示，草屯鎮長本來就是國民黨籍，因為突發事故離世才有補選，民進黨在很短的時間尋找適當的候選人，勇敢承擔，提出有利於草屯的政見，民進黨團隊提出的願景，已讓草屯鎮民耳目一新。

國民黨 林右昌 罷免

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