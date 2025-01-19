下馬威？黃國昌主持民眾黨代表大會 酸他「你一直插嘴不好」

民眾黨今天舉行黨員代表大會，代理主席黃國昌致詞時表示，民眾黨是國內第三大政黨，也是第三勢力的領頭羊，對於民主的發展至關重要，未來仍要秉持前主席柯文哲的理念跟精神，繼續把戰力跟影響力發揮到最大，也請大家記得柯文哲的耳提面命。

民眾黨下午舉行第三屆第一次黨員代表大會，黃國昌首度以代理主席的身分主持會議，他在致詞時表示，民眾黨在過去幾個月以來，歷經非常多風雨跟挑戰，「各位願意在此時此刻參與黨代表選舉，我要用代理主席的身分跟全體黨代表表達深深的謝意。」

黃國昌指出，民眾黨是目前國內第三大政黨，同時也是第三勢力的領頭羊，對於未來的民主發展至關重要，不僅是柯文哲的信念，也是民眾黨的共同信念，現在只有一項最重要的任務，就是秉持柯文哲的理念跟精神，把民眾黨的戰力跟影響力發揮到最大，自己要拜託所有黨公職，記得柯文哲的耳提面命及其樹立的方向。

黃國昌提及，柯文哲此時正在台北看守所，用肉身跟意志對抗威權體制，即使無法親自參與黨員代表大會，但是相信仍然關心今天的會議，「他雖然暫時卸下職務，但是也跟大家承諾，一直是這個團隊的一份子」，未來也會繼續在改革台灣的道路邁進。

黃國昌表示，台灣是台灣人的台灣，而不是民進黨的台灣，柯文哲當初一手打造民眾黨，以台灣為名以民眾為本，就是要讓台灣人民深刻感受，民眾黨說到做到，所有黨公職都在各自的工作崗位，努力實現過去提出的價值跟目標，「我有絕對的信心，台灣會因為民眾黨的存在變得更好，下一代也會因為民眾黨的存在變得更好。」

黃國昌強調，政治要落實在生活的每一天，民眾黨踏實地把工作做好，隨著時間的累積，每天進步一點點，絕對會帶給台灣社會更好的政治。

不過，民眾黨中央委員張凱鈞在會前提出異議，質疑中央委員會投票箱被分成3個，導致變成另類記名投票，違反民眾黨相關章程規定，點名黃國昌優先處理權宜問題。黃國昌聽聞後表示，會議要先處理大會議程，後續再處理投票事宜，希望民眾黨不要像立法院一樣，「你這樣一直插嘴，恐怕不是很好的行為。」