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內政部：役男春節假期出國 須事先申請

中央社／ 台北19日電

春節連假將至，內政部提醒，自今年元旦起，民國95年次（含以前）出生男子已屆役齡，若尚未服兵役，要先至「役男短期出境線上申請系統」網站申請核准，才能順利出境。

內政部今天發布新聞稿表示，役男可至「役男短期出境線上申請系統」申請，經系統查核確認無兵役管制情形者，將立即核准出境，並自核准當日起1個月內可多次出境，不需再重複申請。

內政部說，然而，若役男已列入梯次徵集對象或有逾期返國等受兵役管制情形時，則須依規定完成兵役義務後才能出國。

內政部提醒，役男如有短期出國計畫，可在出境前3日至30日內提出申請，當系統出現兵役管制情形時，請儘早向戶籍地鄉鎮市區公所尋求協助處理；系統操作過程如有問題，可洽詢1996內政服務熱線。

內政部 兵役 役男

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