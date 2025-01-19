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林佳龍率團訪帛琉 隨團人員車禍受傷

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
外交部長林佳龍。記者林伯東／攝影
外交部長林佳龍。記者林伯東／攝影

外交部今天表示，外交部長林佳龍率總統特使團出席帛琉總統惠恕仁的就職典禮隔天，一輛隨團人員的車輛遭遇車禍，事故原因正由帛琉警方調查；傷者送醫治療，沒有生命危險，林佳龍與帛琉官員均前往醫院探視慰問，傷者目前已隨特使團於18日返台。

林佳龍率團出席帛國16日的就職典禮，外交部表示，一輛隨團工作人員車輛17日傍晚發生車禍，帛琉警方赴現場處理，正調查事故原因。

外交部說明，事故傷者立即送往帛琉國家醫院，獲得妥善醫療照護，沒有生命危險，且曾暫留院觀察；此外，我方特使團成員新光醫院院長侯盛茂及衛福部次長林靜儀參與協助救治。

外交部表示，林佳龍第一時間赴院探視受傷的工作人員外，帛琉國務部長艾古斯（Gustav Aitaro）與總統辦公室官員也前往醫院關心及慰問，帛方將提供傷者最大協助，此次受傷人員均已隨特使團於1月18日返台。

外交部 帛琉 林佳龍

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