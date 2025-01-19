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草屯鎮長補選藍大勝 凌濤：民進黨沉溺同溫層會繼續輸

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
今日南投縣草屯鎮長補選結果出爐，國民黨提名的簡賜勝獲得壓倒性勝利。國民黨主席朱立倫表示，基層民意反映出對於民進黨執政的厭惡與唾棄。圖／取自朱立倫臉書
今日南投縣草屯鎮長補選結果出爐，國民黨提名的簡賜勝獲得壓倒性勝利。國民黨主席朱立倫表示，基層民意反映出對於民進黨執政的厭惡與唾棄。圖／取自朱立倫臉書

南投草屯鎮長補選昨落幕，國民黨候選人大勝。國政基金會副執行長凌濤今天表示，台灣民意正在用選票重重打臉「從基隆到草屯、再到2月1日大罷免」的仇恨動員與負面選戰，當民進黨團一方面釋放戒嚴意圖、另方面發起大規模罷免行動時，選民用選票清楚表達態度「不是你喊了就算。」

凌濤指出，從Threads、綠營名嘴、側翼網紅，到某些綠營電視節目的自嗨氣氛，可以清楚看到民進黨高層的判斷正被同溫層蒙蔽。以草屯補選為例，立委沈伯洋、王義川與行政院政務委員陳時中等接連上陣，試圖將補選操作為「罷免起手式」。

凌濤說，然而，選舉結果卻是一場輾壓式挫敗。台灣民意正在用選票重重打臉「從基隆到草屯、再到 2/1 大罷免」的仇恨動員與負面選戰。更令人擔憂的是，民進黨內的理性派似乎正在被柯建銘與上述「三寶」綁架，「沉溺同溫層，民進黨會繼續輸。」

凌濤指出，民進黨滿足於深綠支持者的掌聲，頻頻以尷尬當有趣的言論取悅同溫層，但這種自嗨對擴張民意毫無幫助。當民進黨團一方面釋放戒嚴意圖、另一方面發起大規模罷免行動時，選民用選票清楚表達了態度「不是你喊了就算。」

相較下，凌濤說，國民黨朱立倫主席的策略顯得低調且務實，從基層關注人民需求，縣市政府及黨團推動回復「班班有鮮奶」、地方財劃法、禁伐條例補償等政策；同時黨中央在國際上推進台美互動、促進兩岸交流，緊盯人民的荷包，該刪的預算就刪，該做的事情就做。這不僅是「龍耀蛇福」，為民服務，更是「以民為本」。

凌濤表示，有朋友來訊息問，是不是大家還不習慣看到民進黨屢屢吞敗、藍營不斷獲勝，甚至與許多政論節目的風向相反？其實原因很簡單，因為大多數人民並不活在綠營的同溫層裡，他們看得清楚、想得明白，他們決定台灣未來。

凌濤 民進黨 罷免

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