國土管理預算遭刪 國土署遺憾：影響弱勢租屋、社宅計畫

民眾黨團因國土計畫修法延期，提案刪減及凍結國土署今年度國土管理業務預算約41億元。國土署表達強烈遺憾，並稱該項目多數經費適用於推動減輕弱勢租屋族群居住負擔的租金補貼，以及直接興建社會住宅工作經費，與國土計畫推動實屬二事，刪除後將嚴重影響目前正在接受租金補貼的核定戶。

國土署指出，國土計畫法為國家重大政策，現已完成各項配套子法並將陸續發布外，且已有20個地方政府國土功能分區圖草案審議中，同時說明推動過程中，內政部及本署持續透過會議、首長拜會等各種方式進行溝通。

國土署說明，去年8、9月分別召開說明會對外說明政策內容，同時輔導地方政府辦理鄉村地區整體規劃，提供因地制宜管理彈性，該黨團所稱國土計畫「一不四沒有」，且提案展延國土計畫上路期限，實則抹殺早日達成國土永續的機會。

國土署指出，民眾黨團本次提案刪減及凍結國土管理署「國土管理業務」的預算項目，但該項目多數經費是用於推動減輕弱勢租屋族群居住負擔的租金補貼，以及直接興建社會住宅工作經費，與國土計畫推動實屬二事，此舉將嚴重影響目前正在接受租金補貼之核定戶，還有「汐止白匏湖運動休閒生態園區暨社會住宅興建計畫」等相關社會住宅興辦計畫的推動期程。

國土署指出，國會此次對國土計畫、住宅政策相關預算之刪減或凍結，均將嚴重影響業務推動及各項便民措施的實施，仍建請國會應務實、理性面對國人對國土永續、居住正義之期待，支持國土管理署相關預算，讓居住正義早日實現。