快訊

新春大掃除！丟回收注意1禁忌 新北環保局示警：最高罰6千

全場近半數考生違規 學測數學帶「尺」被沒收…NG關鍵曝光

MLB／網站預測佐佐木朗希首年奪10勝 數據更優於大谷翔平

國土管理預算遭刪 國土署遺憾：影響弱勢租屋、社宅計畫

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導

民眾黨團因國土計畫修法延期，提案刪減及凍結國土署今年度國土管理業務預算約41億元。國土署表達強烈遺憾，並稱該項目多數經費適用於推動減輕弱勢租屋族群居住負擔的租金補貼，以及直接興建社會住宅工作經費，與國土計畫推動實屬二事，刪除後將嚴重影響目前正在接受租金補貼的核定戶。

國土署指出，國土計畫法為國家重大政策，現已完成各項配套子法並將陸續發布外，且已有20個地方政府國土功能分區圖草案審議中，同時說明推動過程中，內政部及本署持續透過會議、首長拜會等各種方式進行溝通。

國土署說明，去年8、9月分別召開說明會對外說明政策內容，同時輔導地方政府辦理鄉村地區整體規劃，提供因地制宜管理彈性，該黨團所稱國土計畫「一不四沒有」，且提案展延國土計畫上路期限，實則抹殺早日達成國土永續的機會。

國土署指出，民眾黨團本次提案刪減及凍結國土管理署「國土管理業務」的預算項目，但該項目多數經費是用於推動減輕弱勢租屋族群居住負擔的租金補貼，以及直接興建社會住宅工作經費，與國土計畫推動實屬二事，此舉將嚴重影響目前正在接受租金補貼之核定戶，還有「汐止白匏湖運動休閒生態園區暨社會住宅興建計畫」等相關社會住宅興辦計畫的推動期程。

國土署指出，國會此次對國土計畫、住宅政策相關預算之刪減或凍結，均將嚴重影響業務推動及各項便民措施的實施，仍建請國會應務實、理性面對國人對國土永續、居住正義之期待，支持國土管理署相關預算，讓居住正義早日實現。

國土署 社會住宅 租金補貼

延伸閱讀

苗栗竹南鎮5千多坪孤島公有地 推示範社會住宅992戶

114年租金補貼 新北首波核定逾8萬戶、春節前入帳

特別費統刪波及韓國瑜 黃國昌：民眾黨團標準一致

租金補貼75萬戶恐下修 國土署批藍白刪預算影響弱勢租屋

相關新聞

藍指草屯鎮長大勝是「民意反對惡罷」 綠委：擴大解讀

草屯鎮長補選結果出爐，國民黨簡賜勝大贏民進黨蔡銘軒1.2萬票，國民黨認為，這反映出基層民意反對惡意罷免。民進黨立委許智傑...

統一發票委辦費預算遭刪除10% 財政部：恐減少加碼組數

財政部賦稅署今天表示，立法院民眾黨黨團於114年度中央政府總預算案黨團協商階段提案通刪項目，立法院院會17日表決通過，刪...

大罷免藍鎖定雙吳和原民綠委 文傳系統搭建窗口供後勤支援

全台各縣市公民團體接連發起連署罷免國民黨立委行動，國民黨也喊出「以罷制罷」，藍營新生代第一波瞄準民進黨立委吳思瑤與吳沛憶...

青鳥飛進花蓮罷傅 藍營批：為反對而反對成社會亂源

國民黨立委強推「財政劃分收支法」等爭議法案，引起部分民間團體不滿，舉辦「冬季青鳥」系列活動，今天下午首次在花蓮舉辦，要「...

草屯鎮長補選藍大勝 凌濤：民進黨沉溺同溫層會繼續輸

南投草屯鎮長補選昨落幕，國民黨候選人大勝。國政基金會副執行長凌濤今天表示，台灣民意正在用選票重重打臉「從基隆到草屯、再到...

國土管理預算遭刪 國土署遺憾：影響弱勢租屋、社宅計畫

民眾黨團因國土計畫修法延期，提案刪減及凍結國土署今年度國土管理業務預算約41億元。國土署表達強烈遺憾，並稱該項目多數經費...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。