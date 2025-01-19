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王鴻薇質疑韌性醫療預算拿去餵「黑熊」　內政部否認

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導

國民黨立委王鴻薇質疑消防署百億元的「韌性國家醫療整備計畫」獨厚黑熊學院等親綠團體，日前提案刪除1億元預算。內政部解釋，該計畫是為因應重大災害，提升傷患緊急救護及後送效能，相關訓練計畫是委由醫療救護專業學會辦理，並無與黑熊學院合作。

王鴻薇認為，這筆預算一開始就很可疑，今年突然新增此項看似有添購裝備的內容，卻塞入各種過去沒有的訓練，欲確認計畫內容時卻被告知是機密；她提到，當初該計畫是請黑熊學院理事長劉文指導，她質疑是為黑熊學院量身訂做，但在消防署保證不給黑熊後，預算案15日改成主決議，未刪除一毛錢。　

內政部解釋，「韌性國家醫療整備計畫」是去年3月29日行政院核定，目的是為因應重大災害，提升傷患緊急救護及後送效能的中程計畫，執行期間為2024年至2027年，由衛福部主政，國防部與內政部協辦。其中內政部消防署於2025年編列約2.5億元，補助各地方政府消防機關救護⼈員防護裝備及救護器材，並辦理消防人員特殊緊急救護訓練。

內政部指出，消防署執行韌性國家醫療整備計畫，以加強傷病患到院前緊急救護整備為主，增加救護技術員的個人防護裝備，並強化消防人員緊急傷患救護訓練，以提升救護效能。

內政部列舉，消防署執行項目包括消防⼈員特殊緊急救護訓練，2025年起分3年，每年預計訓練5000名消防人員；補助地方政府消防⼈員防護裝備，2025年起分3年購置約1萬套；補助地方政府消防機關充實止血帶、輕量化折疊式擔架等器材，相關訓練計畫委由緊急醫療救護等專業學會辦理，並無與黑熊學院合作。

內政部表示，立法院正在審查2025年中央政府總預算案，消防署韌性國家醫療整備計畫的執行經費仍待立法院審查結果；內政部強調，消防署配合辦理韌性國家醫療整備計畫，強化到院前緊急醫療救護，辦理相關訓練以及充實裝備器材，是為因應地震、颱風等災害，提升消防人員救護效能，維護民眾生命安全。

內政部 消防人員 黑熊

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消防署：韌性醫療整備計畫增救護訓練 未納黑熊學院

百億韌性醫療預算竟有黑熊惹議 消防署：不會給黑熊學院

影／遭指刪消防預算 王鴻薇：一毛都沒有刪

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