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台南大罷免說明會喊停 謝龍介：不要把臭鹹魚假冒生魚片

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
立委林俊憲服務處原訂今天舉行有關罷免藍營立委的說明會，臨時取消。記者鄭惠仁／攝影
立委林俊憲服務處原訂今天舉行有關罷免藍營立委的說明會，臨時取消。記者鄭惠仁／攝影

民間團體罷免藍營立委的行動已展開，也看到了民進黨的影子，南市雖沒有國民黨的區域性立委，但立委林俊憲原定今天上午針對罷免議題舉行記者會，不過，昨晚臨時喊停。市議員蔡筱薇表示，雖然地方民眾有想了解罷免的聲浪，但因發起單位是民間團體，為了能有更好方式，免於激起對立，而臨時取消並延後。

國民黨立委謝龍介批民進黨擺明是假仙，把臭鹹魚假冒生魚片，雖然也有民間團體要罷免不站在民意這一邊的民進黨立委，國民黨不會主動介入，但也不畏戰、已做好備戰，會跨越縣市相互支援同黨立委。

立委林俊憲原定今天上午要舉行記者會，針對全台罷免一事，聯合各服務據點，提供連署書與連署站點支援等相關內容做說明，但臨時取消。南市議員蔡筱薇表示，連日來到社區參加活動，民眾詢問罷免相關問題的人多，為了讓更多民眾了解，因此想辦說明會。但因罷免行動是由民間團體發起，考量到民進團體有不同規畫，且也不宜因罷免激起政黨間過度對立，因此取消說明會，將和民間團體再溝通及商量，等決定更好的方式後再說明。

謝龍介指民進黨執政8年多，過去在國會席次過半，吃香喝辣的，已經吃慣了；現在沒過半，在野一旁監督，針對過去勾串、勾結、貪汙一條龍啟動調查，民進黨就受不了，就怕了。總統賴清德雖然打黑金，但民進黨也會害怕民眾知道民進黨的貪汙，因此假民間團體發動罷免，想藉此讓自己過半。但由民調來看，大多數民眾厭惡大罷免；因此公布要罷免，卻又假裝踩剎車。

謝龍介說，也聽到有民間團體要針對民進黨一些以意識形態常說謊、不站在民意而是站在對立面的立委發動罷免，但國民黨不會主動介入，我們不畏戰、不懼戰，會做好應戰準備，民主是人民作主，但民進黨選輸卻來弄亂，要亂中取利，人民看不起。

國民黨 民進黨 罷免

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