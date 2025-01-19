藍指草屯鎮長大勝是「民意反對惡罷」 綠委：擴大解讀

草屯鎮長補選結果出爐，國民黨簡賜勝大贏民進黨蔡銘軒1.2萬票，國民黨認為，這反映出基層民意反對惡意罷免。民進黨立委許智傑直言，這是國民黨的擴大解讀。

國民黨昨在簡賜勝贏得草屯鎮長補選時發文指出，顯示基層的民意一再反應出對於民進黨執政的厭惡與唾棄；過去這段時間，民進黨大咖雲集，強力輔選。民進黨全員動員說這是大罷免前哨戰，但選舉結果卻被民意碾壓，反映出基層民意反對惡意罷免。

對此，許智傑指出，選舉勝負主要有三個因素，第一是選民結構，第二是候選人團隊的總努力，第三則是大環境的因素，很可惜這次民進黨沒有成功翻轉草屯。

許智傑認為，這場選舉比較像南投縣長的前哨戰，地方選舉反而與罷免比較沒有直接關係，國民黨要稱人民反罷免，他認為這是國民黨的擴大解讀。