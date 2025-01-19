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綠基層民意炸鍋 民進黨對大罷免有「冷戰轉熱戰」趨勢

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
全台掀起罷免立委潮。記者趙容萱／攝影
全台掀起罷免立委潮。記者趙容萱／攝影

罷免潮來襲，最早喊出「雙罷」的民進黨立院黨團總召柯建銘，看似被民進黨中央、賴總統冷處理，但近來綠營內部風向轉變，就連賴系立委林俊憲都喊話「不能置身事外」，要讓基層民意能夠洩壓，儘管中央黨部仍定調民團優先，但黨內對罷免的態度已有「冷戰轉熱戰」的趨勢。

今年國會朝小野大，朝野對立日漸強烈，柯建銘日前喊出罷免立法院長韓國瑜、41席藍營立委，國民黨主席朱立倫則喊出全面備戰、以戰止戰，戰火看似一觸即發，但民進黨秘書長林右昌公開反對大罷免，憂心總統上任未滿一年就全面開戰，未來執政怎麼辦？賴總統則表示理解，但罷免仍以公民優先。

民進黨內陷入「中央冷地方熱」的情況，近來頻有中南部民代發聲，包括遭地方人士醞釀罷免的新系立委許智傑，更主張精準打擊，點名9位藍營立委，正賴系立委林俊憲也在臉書力挺大罷免，認為民進黨不可置身事外，事後賴總統還傳訊詢問發文意圖，但在得知基層民意沸騰後，也表示理解。

據了解，原先林俊憲有意號召黨籍立委、議員，與台南在地店家聯手，在今日公開宣示助攻罷免連署，但內部考量各地連署情況順利，甚至有非綠支持者表態參與，不希望相關行動被激化成政黨對決，因此喊卡，持續蓄積社會力。

隨著民進黨內主戰派抬頭，據悉，民進黨中央對於罷免連署份數、綠營立委遭罷情況皆有關注，但仍未實際討論；不過，現階段仍舊維持相同定調，在罷免前期仍以公民團體為主，民進黨不會站到第一線，但也不會否定支持大罷免的基層民意或民代。

林俊憲 民進黨 罷免

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