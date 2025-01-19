統一發票委辦費預算遭刪除10% 財政部：恐減少加碼組數

財政部賦稅署今天表示，立法院民眾黨黨團於114年度中央政府總預算案黨團協商階段提案通刪項目，立法院院會17日表決通過，刪減「委辦費」預算10% （不含現行法律明文規定支出）。依此通刪決議，財政部賦稅署「委辦費」，主要為統一發票每2個月一期的開獎及中獎經費，將遭刪減18.45億元，將影響今年發票開獎的增開組數。

賦稅署官員說，原本規劃今年持續增開雲端發票專屬獎別組數，經估算，如果全數用來增開500元雲端發票專屬獎，估計全年度可增加650萬個中獎機會，如果經通案刪減，全年度只能增開290萬個，減少360萬個中獎機會。

賦稅署表示，依加值型及非加值型營業稅法第58條規定，為防止逃漏、控制稅源及促進統一發票之推行，財政部「得」訂定統一發票給獎辦法；其經費由全年營業稅收入總額中提出3% ，因此營業稅收入愈多，民眾可中獎的獎金愈多。不過，考量政府財政狀況，統一發票給獎及推行經費原未編足，但考量統一發票制度攸關稅源掌握及民眾權益，自100年度起按3%編列，這筆預算非屬法律明文規定支出。

賦稅署指出，依統一發票給獎辦法第7條第1項規定，統一發票獎金的發給委由財政部印刷廠辦理，並由印刷廠轉委託金融機構等執行給獎作業，因此相關經費以「委辦費」編列。隨著114年度營業稅稅收預算數增加，這項預算數也隨之增加35億元，而為鼓勵民眾索取雲端發票，強化稅務勾稽及落實節能減碳政策，原本規劃今年持續增開雲端發票專屬獎別組數，經估算，若全數用來增開500元雲端發票專屬獎，估計全年度可增加650萬個中獎機會。

賦稅署說，統一發票給獎經費均本撙節原則覈實編列，期盼立法院各黨團給予支持，以營造優質賦稅環境，並據以維持為民服務品質。