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洪孟楷：宣揚大罷免成壓垮綠草屯鎮長補選最後一根稻草

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
南投縣草屯鎮長補選結果昨天揭曉，國民黨簡賜勝大贏民進黨蔡銘軒1萬2千餘票。國民黨立委洪孟楷今天表示，除簡賜勝的人格特質、地方經營扎實以外，政務委員陳時中補選時宣揚政治意識形態的大罷免，這才是壓垮民進黨候選人的最後一根稻草。圖／聯合報系資料照片
南投縣草屯鎮長補選結果昨天揭曉，國民黨簡賜勝大贏民進黨蔡銘軒1萬2千餘票。國民黨立委洪孟楷今天表示，除簡賜勝的人格特質、地方經營扎實以外，政務委員陳時中補選時宣揚政治意識形態的大罷免，這才是壓垮民進黨候選人的最後一根稻草。圖／聯合報系資料照片

南投縣草屯鎮長補選結果昨天揭曉，國民黨簡賜勝大贏民進黨蔡銘軒1萬2千餘票。國民黨立委洪孟楷今天表示，除簡賜勝的人格特質、地方經營扎實以外，政務委員陳時中補選時宣揚政治意識形態的大罷免，這才是壓垮民進黨候選人的最後一根稻草。

洪孟楷表示，過去一年，民眾對民進黨執政的不滿意程度節節上升，尤其沒有任何的執政成績單，卻只想搞罷免，這樣的做法只是徒增戰火，讓更政局不穩定。

洪孟楷說，執政黨的工作應該是要讓政局穩定、讓人民安居樂業、人民修身養息，但現在亂源就在執政黨身上，尤其是民進黨立院黨團總召柯建銘居然要全部黨公職都動起來，請問民進黨主席是柯建銘還是賴清德總統，賴清德認同這樣的說法嗎？

洪孟楷指出，賴清德說福爾摩沙沒有仇恨，但實際上卻是放任底下人胡搞瞎搞，這是民進黨主席的兩手策略嗎？他呼籲賴清德要做就要做全民總統，少數總統40％是事實，但這三、四年的任期，如果願意做全民總統，人民也許還會再給一次機會，但如果不願意，只擁抱深綠的話，人民無法接受。

國民黨立委王鴻薇表示，民進黨把這次草屯鎮長作為大罷免的前哨站，但選舉結果重重的給大罷免一擊，簡賜勝這次的得票率高達近65％，民進黨的對手只有35％，而立委選舉民進黨在草屯只輸2000票，但這次卻輸1萬2000票，這是給民進黨發動大罷免的當頭棒喝，如果民進黨執意搞社會對立、朝野衝撞的大罷免，民意已經告訴你，人民不吃這一套。

民進黨 罷免 賴清德

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