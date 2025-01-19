婦援會攜手ARKis 促設國家性別人權館

婦女救援基金會今天表示，人氣團體ARKis參觀「阿嬤家和平與女性人權館」，將與粉絲分享心得，見面會所得捐人權館運用；期盼更多人了解歷史，促國家建置台灣性別人權館。

婦援會今天下午將攜手人氣團體ARKis舉辦粉絲公益見面會，推動性別平權與歷史教育。

婦援會執行長杜瑛秋告訴中央社記者，ARKis團員上午先到「阿嬤家和平與女性人權館」參觀，了解台籍慰安婦的歷史，下午將在大同運動中心舉辦粉絲公益見面會，與粉絲分享心得，所得將捐予人權館公益使用。

參訪了解上個世紀二戰期間台籍慰安婦的歷史後，團員們說，不僅看到令人心痛的故事，也體會了歷史教育的重要性，館內保存的不僅是過往的記憶，更警醒人們維持和平與人權尊重的重要性。

ARKis團員說，見面會上，將帶領粉絲共讀全台首本聚焦慰安婦議題的兒童繪本「蘆葦花開」。

杜瑛秋說明，繪本的故事是透過祖孫互動方式，將歷史傷痛娓娓道來，其中蘆葦象徵慰安婦阿嬤們的堅韌精神，寓意深遠，感人至深。

根據婦援會統計，成立以來共服務56名台籍慰安婦，皆已過世。

杜瑛秋說，迄今課綱主文都沒提到慰安婦這段歷史，一般撰述台灣歷史的書籍也沒有陳述，而戰爭對性別工具化的暴力自古以來就存在，雖然原本位在迪化街上的「阿嬤家和平與女性人權館」，因租金不低，無力繼續承租已搬遷，婦援會仍將持續推廣性別平等教育，繼續倡議由國家來建置台灣性別人權館。