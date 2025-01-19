大罷免藍鎖定雙吳和原民綠委 文傳系統搭建窗口供後勤支援

全台各縣市公民團體接連發起連署罷免國民黨立委行動，國民黨也喊出「以罷制罷」，藍營新生代第一波瞄準民進黨立委吳思瑤與吳沛憶蒐集罷免意向書，若2月1日民進黨啟動罷免潮，可以隨時應戰反擊。此外，文傳系統近期也陸續與個別藍委辦公室搭建窗口，給予後勤支援。

為備戰藍營罷免潮，國民黨在日前民眾黨舉辦凱道遊行活動設置吳思瑤罷免意向書攤位，目前已取得超過2100份罷免連署意向書。國民黨台北市青工總會前會長滿志剛以及國民黨立委傅崐萁前助理賴苡任今也將在中正萬華區增設罷免綠委吳沛憶的意向書收集站。

藍營人士表示，近期綠營網軍側翼操作總預算案的假訊息，企圖替大罷免潮添柴火，藍營文傳系統將全力協助國民黨團闢謠外，也率續和個別立委辦公室建立起窗口，除盤點綠營造謠內容，並製作文宣予以駁斥外，也會針對個別委員提出的需求給予協助，讓委員在第一線跟民眾接觸時無後顧之憂。

黨內人士表示，國民黨已有心理準備面對罷免潮，但也體認到資源不如民進黨，若有某些區域立委被推動罷免成案，其他較為優勢選區立委救援能量要增強；同時，要爭取2026連任的縣市長也必須與藍委團體作戰，提供地方資源串連抗罷，即使是任期將屆滿的台中市長盧秀燕也不可能置身事外。

另一方面，黨內也評估，雖然吳思瑤、吳沛憶的當選是因在野分裂，但也要考量到即使罷免成功，後續席次能否拿得回來；黨主席朱立倫則點名鎖定2席原住民立委陳瑩、伍麗華，選票結構都有藍大於綠的絕對優勢。

山地選區，高金素梅與盧縣一去年得票合計即逾6萬票；平地選區，鄭天財與黃仁兩人也囊括6.5萬票，若再加上其餘泛藍候選人襄助，要罷免原民綠委，機率不小。黨內人士表示，若真要對抗民進黨罷免戰，國民黨不可能坐以待斃，眼睜睜看著自家立委忙於應戰，原住民組織與現任原民立委都要動起來。