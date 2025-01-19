青鳥飛進花蓮罷傅 藍營批：為反對而反對成社會亂源

國民黨立委強推「財政劃分收支法」等爭議法案，引起部分民間團體不滿，舉辦「冬季青鳥」系列活動，今天下午首次在花蓮舉辦，要「討伐傅崐萁」。花蓮藍營聞訊表示，財劃法通過，是國民黨立法院黨團總召傅崐萁及其他立委為地方爭取經費，青鳥因反對而反對，是製造社會分裂的亂源。

台灣經濟民主連合、台灣公民陣線不滿藍白立委聯手推動「公職人員選舉罷免法」、「憲法訴訟法」及「財政劃分收支法」三大爭議法案，發起青鳥公民運動，今天下午2時，在花蓮市中山公園舉行「濫權立委究責會」，究責總召傅崐萁、台東縣立委黃建賓、原住民立委高金素梅、鄭天財、盧縣一與黃仁。

在今天下午活動上，將有網紅八炯、閩南狼、罷傅團體「微光花蓮」發言人W先生、海洋主廚艾爾文、地球公民基金會花蓮辦公室專員梁聖岳等人開講，還有國立東華大學發社系副教授陳毅峰，以「花蓮的政治與未來」為題演講。

國民黨花蓮縣議會黨團書記長吳東昇說，尊重民間團體集會的權利，議會黨團不想隨之起舞，也不願變成社會亂源，青鳥與罷傅團體製造分裂的行為無法認同，相信選民眼睛是雪亮的。

「罷免談何容易？」國民黨花蓮縣議員韓林梅認為，青鳥因反對而反對，相信社會大眾不能認同，以花蓮來說，受到這麼多災害，都看得到總召傅崐萁在中央爭取補助；尤其財劃法通過，是總召為台灣縣市爭取經費，為此民間團體就要煽動罷免藍營立委，恐造成社會動亂，增加國家財政負擔。