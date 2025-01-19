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王鴻薇：排除黑熊學院後 未刪韌性國家醫療整備預算

中央社／ 台北19日電

遭質疑提案刪減消防裝備預算新台幣1億元，國民黨立委王鴻薇今天表示，消防署今年新增「韌性國家醫療整備計畫」卻列為機密，她質疑為黑熊學院量身訂做，但經消防署保證不給黑熊學院後，已在15日將原提案改為主決議，未刪除一毛錢。

立法院正在審查114年度中央政府總預算，國民黨立委王鴻薇日前，以「令人疑慮是否為未來戰爭災害做準備」為由，提案減列消防署辦理「韌性國家醫療整備計畫」的預算新台幣1億元。消防員工作權益促進會發聲明表示，請王鴻薇懸崖勒馬，勿把基層消防員及民眾安全做為政治鬥爭工具。

王鴻薇今天在立法院召開記者會澄清，「韌性國家醫療整備計畫」請黑熊學院理事長劉文指導演講，她質疑該計畫是為黑熊學院量身訂做，且計畫內容至今列為機密，但該項預算案在消防署保證不給黑熊學院後，她已在15日將提案改為主決議，根本沒有刪除一毛錢。

王鴻薇表示，這筆預算一開始就很可疑，消防人員的預算在內政部，一直都有規劃「充實直轄市、縣（市）政府消防機關外勤消防人員個人救災裝備器材中程計畫」，這項計畫大家都相當支持。

王鴻薇指出，但是消防署今年突然新增「韌性國家醫療整備計畫」，看似有添購裝備的內容，卻塞入各種過去沒有的訓練，她的辦公室要確認計畫完整內容時卻被告知列為機密。請問，為消防員採購相關裝備為什麼是機密，難道要以基層消防為名掩護餵養黑熊學院嗎。

王鴻薇表示，根據掌握的資料，去年11月30日舉辦的韌性國家醫療整備計畫研討會，赫然就看到黑熊學院理事長劉文以「民防與心防」為題演講，採購消防設備和黑熊到底有何關連。

王鴻薇指出，這筆消防預算她一分未刪，即便「韌性國家醫療整備計畫」疑點重重，但在消防署再三保證絕對不給黑熊學院等綠營側翼團體之下，她已在15日簽名，將提案改成主決議沒有刪除。但該提案卻被綠營拿來政治操作，如同最近排山倒海的假訊息，印證賴政府懼怕在野黨嚴格監督預算。

消防員 王鴻薇 黑熊

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