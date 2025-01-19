川普就職 台灣慶賀團抵美僑胞接機

民眾黨前主席柯文哲被羈押，由民眾黨團總召黃國昌代理主席，轉眼辦「111釘孤枝」喊出15萬人集結，黃國昌藉此展現實質號召力。只是黃國昌「7點半晨會」、馬不停蹄率北市議員拜訪議長，日前又揮毫發春聯、合體小雞辦市政展，看似一切在依循柯文哲的路，但黨內人士分析，「他已經在做選黨主席的事情了。」也讓另一名挑戰選黨主席的前立委蔡壁如面臨更艱難的挑戰。

2025-01-19 11:37