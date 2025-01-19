川普就職 台灣慶賀團抵美僑胞接機
美國總統就職典禮台灣慶賀代表團今天抵達紐約，一行人明天將前往華盛頓，出席20日舉行的新任總統川普就職典禮。
立法院長韓國瑜，國民黨立委柯志恩、葛如鈞、李彥秀，民進黨立委王定宇、陳冠廷、郭昱晴及民眾黨立委陳昭姿，美東時間18日晚間抵達紐約甘迺迪機場，僑胞持國旗前往接機。
韓國瑜與僑胞合影後，一行人在駐紐約辦事處人員安排下，快速離開機場前往下榻飯店。慶賀代表團成員將在紐約停留一晚，明天依計畫前往華盛頓。
受極地寒流影響，美東地區19日起將降大雪，未來幾天氣溫將降至零下7度，原定於國會山莊外草皮與國家廣場（National Mall）舉行的川普（DonaldTrump）就職典禮，將移至國會大樓內，僅有數百人可入場觀禮。
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