曝2媒體標案達93.5億 蔡正元：藍白刪預算遭「鬼哭神號」..原來如此

在野黨在立院刪減今年度總預算，中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會等3同業公會17日發表聲明，籲審慎考量預算對行銷傳播產業影響，進而可能影響數萬從業人員生計。前立委蔡正元今天在臉書貼文說...「原來如此」。

蔡正元在臉書貼出兩張圖，一張為衛星廣播電視事業公會的理事長為三立電視董事長張榮華；另一張則是民視文化事業公司。民進黨政府中央執政以來，兩家媒體歷年中央標案得標數量統計及總金額，一家8年多來拿到55.8億元；另一家拿到39.5億元。

蔡正元說，在野黨黨團刪減民進黨政府的「文宣預算」，突然之間，ㄧ堆鬼哭神號的聲量四處竄出，原來這些所謂的「文化人」，都沒有自立更生的能力，也都必需靠納稅人，辛苦工作繳稅才能養活他們..。