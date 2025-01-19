快訊

2025乙巳年拿羅盤看一下 4個居家、職場聚財升官位

王鴻薇：消防署保證不會讓「黑熊」出沒 韌性醫療預算未刪一毛

MLB／佐佐木朗希擁有極品快速指叉球 ESPN形容令和怪物時代來了

綠批黃國昌刪預算擋社宅？ 市議員再酸黃背叛昔戰友

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民眾黨立院黨團總召黃國昌。圖／報系資料照
民眾黨立院黨團總召黃國昌。圖／報系資料照

民眾黨立院黨團提案各刪除、凍結10分之1國土署預算，遭北市議員何孟樺質疑損害汐止白匏湖社宅興辦。民進黨議員何孟樺今天再度在臉書酸黨團總召黃國昌「建商女婿不只想刪社宅租補？黃國昌提案還打臉陳椒華？ 」

何孟樺說，昨天她提到黃國昌與民眾黨團的提案，將會刪減社宅租補經費。「國土管理業務」414億預算，400億是撥補住宅基金，用以推動社宅與租金補貼，黃國昌與民眾黨團刪減41億，凍結41億的提案，無論如何都一定會動到這400億。 但黃國昌卻始終對這避而不談，反倒散布錯誤、片面的訊息，不僅故意把「國土管理業務」講成「國土計畫業務」；還只提汐止白匏湖社宅的1.2億，不提400億的住宅基金撥補。

何孟樺批黃國昌「敢做不敢當，難道不是笨，而是壞？ 」她說，事實上，這筆刪減還真的另有蹊蹺，就在「國土管理業務」計畫裡面 ，還有幾筆對建商成本有影響，對台灣環境相當重要的支出，那就是營造業管理（4532萬）、營建廢棄物管理（790萬）、剩餘土方管理（852萬）。

何孟樺說，眾所周知，營建廢棄物與廢土問題是黃國昌過去的戰友，前立委陳椒華任內批判最力的問題。難道，建商女婿不只想刪社宅租補，還想要背叛昔日戰友陳椒華，放任營建廢棄物與廢土問題持續擴大？

何說，如果建商女婿黃國昌認為414-41＞400+1.2，刪減41億絕對不會影響到414億中的401.2億社宅租補。那是否可以回答，這41億的刪減，會不會讓台灣營造業的管理、營造廢棄物的管理、營造剩餘土方的管理癱瘓？

廢棄物 社宅 黃國昌

延伸閱讀

黃國昌與蔡壁如相爭黨主席 新北議員陳世軒駁「夾心餅乾」說法

特別費統刪波及韓國瑜 黃國昌：民眾黨團標準一致

民眾黨北市4議員市政展 黃國昌喊：北市議員至少4+2席

影／黃國昌發放柯文哲春聯 民眾大排長龍

相關新聞

川普就職我慶賀團照常赴美 其他行程不變

美國總統當選人川普在就職典禮前夕宣布，受到嚴寒氣候影響，就職大典將改在國會圓形大廳室內舉行，導致我慶賀團的行程可能因此受...

新聞眼／美中台重開機 考驗賴政府

美國新任總統川普的就職典禮即將舉行，賴清德總統特別指派立法院長韓國瑜率領朝野立委訪團赴美，代表台灣對美方表達最誠摯的祝賀...

公視董監事審委出爐 藍綠互嗆

公視預算遭刪減的爭議才引發朝野大戰，公視第八屆董監事前哨戰又接續要開打。

影／遭指刪消防預算 王鴻薇：一毛都沒有刪

立委王鴻薇上午在立法院舉行記者會駁斥遭指刪消防預算假消息，王鴻薇表示就提案刪除「韌性國家醫療整備計畫」，卻被拿來誣指刪除...

曝2媒體標案達93.5億 蔡正元：藍白刪預算遭「鬼哭神號」..原來如此

在野黨在立院刪減今年度總預算，中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會等3同業公會17日發表聲明，籲審慎考量預算對行銷傳播產...

王鴻薇：消防署保證不會讓「黑熊」出沒 韌性醫療預算未刪一毛

國民黨立委王鴻薇提案刪除消防署「韌性國家醫療整備計畫」1億元預算，遭綠營圍剿。王鴻薇今天表示，當初該計畫請黑熊學院理事長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。