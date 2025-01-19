綠批黃國昌刪預算擋社宅？ 市議員再酸黃背叛昔戰友
民眾黨立院黨團提案各刪除、凍結10分之1國土署預算，遭北市議員何孟樺質疑損害汐止白匏湖社宅興辦。民進黨議員何孟樺今天再度在臉書酸黨團總召黃國昌「建商女婿不只想刪社宅租補？黃國昌提案還打臉陳椒華？ 」
何孟樺說，昨天她提到黃國昌與民眾黨團的提案，將會刪減社宅租補經費。「國土管理業務」414億預算，400億是撥補住宅基金，用以推動社宅與租金補貼，黃國昌與民眾黨團刪減41億，凍結41億的提案，無論如何都一定會動到這400億。 但黃國昌卻始終對這避而不談，反倒散布錯誤、片面的訊息，不僅故意把「國土管理業務」講成「國土計畫業務」；還只提汐止白匏湖社宅的1.2億，不提400億的住宅基金撥補。
何孟樺批黃國昌「敢做不敢當，難道不是笨，而是壞？ 」她說，事實上，這筆刪減還真的另有蹊蹺，就在「國土管理業務」計畫裡面 ，還有幾筆對建商成本有影響，對台灣環境相當重要的支出，那就是營造業管理（4532萬）、營建廢棄物管理（790萬）、剩餘土方管理（852萬）。
何孟樺說，眾所周知，營建廢棄物與廢土問題是黃國昌過去的戰友，前立委陳椒華任內批判最力的問題。難道，建商女婿不只想刪社宅租補，還想要背叛昔日戰友陳椒華，放任營建廢棄物與廢土問題持續擴大？
何說，如果建商女婿黃國昌認為414-41＞400+1.2，刪減41億絕對不會影響到414億中的401.2億社宅租補。那是否可以回答，這41億的刪減，會不會讓台灣營造業的管理、營造廢棄物的管理、營造剩餘土方的管理癱瘓？
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