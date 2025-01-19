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新聞眼／美中台重開機 考驗賴政府

聯合報／ 本報記者周佑政陳洛薇
美國新任總統川普的就職典禮即將舉行，賴清德（右）總統指派立法院長韓國瑜（左）率領朝野立委訪團赴美。圖／總統府提供
美國新任總統川普的就職典禮即將舉行，賴清德（右）總統指派立法院長韓國瑜（左）率領朝野立委訪團赴美。圖／總統府提供

美國新任總統川普的就職典禮即將舉行，賴清德總統特別指派立法院長韓國瑜率領朝野立委訪團赴美，代表台灣對美方表達最誠摯的祝賀。然而，由於突發因素和場地限制，訪團無法親臨現場觀禮，確實是一項遺憾。

總統指派慶賀團參與美國總統就職典禮並非首次，台灣與美國沒有邦交，但在多項領域都有堅實的合作，我方當然不希望缺席川普就職典禮，儘管只是行禮如儀。

此次韓國瑜代表團未能出席就職典禮，但訪團行程安排仍然具實質意義。除了原本規畫祝賀川普總統就職外，代表團也規畫拜會美國國會議員、智庫專家以及僑界人士的相關活動，期望在這些會面中進一步深化台美之間的交流與合作。

韓國瑜作為立法院長，此次代表賴清德總統赴美，展現出台灣對美國的高度重視，也傳遞出台灣願意在國際事務中扮演積極角色的訊息。

川普重返白宮，全球關注。未來四年，川普政府的內政與外交政策將如何影響美國和世界，更是所有國家矚目焦點。對台灣而言，川普的當選雖可能帶來某些機遇，但更重要的是如何在這變動的國際環境中，讓台美關係穩步前進，這不僅是賴政府必須面對的重要課題，也是充滿挑戰性的考驗。

賴總統首次指派慶賀團赴美，雖因突發因素無法親臨就職典禮，也考驗賴政府外交臨場應變能力。未來，隨著川普政府新人新政，台灣應繼續以積極務實的方式應對挑戰，進一步鞏固與美國的夥伴關係，更重要的是美中台關係重開機後，如何謀求台海和平，讓台灣更安全。

川普 美國 賴清德 韓國瑜

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